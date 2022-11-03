    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 4

    0 м/с, штиль

    763мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd61.62eur60.92

    Депутат Госдумы предлагает увеличить срок службы в армии

    3966
    12 комментариев

    Депутаты российской Государственной думы задумались об увеличении срока службы в армии до двух лет. В таких условиях подготовка военнослужащих станет более качественной, считает депутат от Крыма Михаил Шеремет. Об этом 3 ноября пишет РИА Новости.

    «В течение года обучить и подготовить очень сложно и проблематично. А вот два года — вполне оптимальный вариант. Это своевременная и необходимая мера, которую нужно внедрить в кратчайшие сроки для повышения боеготовности нашей армии», — заявил депутат.

    На какой стадии формулировки находится эта идея, не уточняется. Однако Шеремет сказал, что вопрос вполне может быть вынесен в парламент на обсуждение.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ34
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close