Депутат Госдумы предлагает увеличить срок службы в армии

Депутаты российской Государственной думы задумались об увеличении срока службы в армии до двух лет. В таких условиях подготовка военнослужащих станет более качественной, считает депутат от Крыма Михаил Шеремет. Об этом 3 ноября пишет РИА Новости.



«В течение года обучить и подготовить очень сложно и проблематично. А вот два года — вполне оптимальный вариант. Это своевременная и необходимая мера, которую нужно внедрить в кратчайшие сроки для повышения боеготовности нашей армии», — заявил депутат.

