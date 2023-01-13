Турчак заявил, что отсрочка от мобилизации для отцов с тремя детьми сохраняется

Отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется. Об этом 13 января пишет в своем телеграм-канале секретарь генсовета «Единой России», сенатор Андрей Турчак.



По его словам, соответствующая октябрьская директива Генштаба продолжает и продолжит действовать. «Отработали этот вопрос с МО [Минобороны], чтобы прекратить все спекуляции на эту тему», — добавил политик.



Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила, что отцы с тремя детьми лишились права на отсрочку от частичной мобилизации. Депутат со ссылкой на члена Совета по правам человека Ирину Киркору заявила, что соответствующий пункт директивы Генштаба отменен, а документ об этом был направлен в военкоматы еще в конце декабря. «Тот факт, что частичная мобилизация завершена, означает, что призывать отцов с тремя детьми не будут. Похоже, документ издан потому, что возвращать уже находящихся в зоне СВО очень тяжело», — писала она.