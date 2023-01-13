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    Мобилизация

    Турчак заявил, что отсрочка от мобилизации для отцов с тремя детьми сохраняется

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    Отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется. Об этом 13 января пишет в своем телеграм-канале секретарь генсовета «Единой России», сенатор Андрей Турчак.

    По его словам, соответствующая октябрьская директива Генштаба продолжает и продолжит действовать. «Отработали этот вопрос с МО [Минобороны], чтобы прекратить все спекуляции на эту тему», — добавил политик.

    Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила, что отцы с тремя детьми лишились права на отсрочку от частичной мобилизации. Депутат со ссылкой на члена Совета по правам человека Ирину Киркору заявила, что соответствующий пункт директивы Генштаба отменен, а документ об этом был направлен в военкоматы еще в конце декабря. «Тот факт, что частичная мобилизация завершена, означает, что призывать отцов с тремя детьми не будут. Похоже, документ издан потому, что возвращать уже находящихся в зоне СВО очень тяжело», — писала она.

    Военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов также подтвердил информацию об отмене отсрочки.

    Подробнее о ситуации с мобилизацией многодетных отцов и судьбе законопроекта об отсрочках для них — читайте в интервью Нины Останиной «Фонтанке».

    В октябре прошлого года Госдума не поддержала поправки по отсрочке от мобилизации для многодетных отцов с тремя детьми и отцов детей-инвалидов. Тогда глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов заявил о том, что есть приказ Генштаба о подобной отсрочке и этого «более чем достаточно».

    «Это, по сути, жест доброй воли Министерства обороны. Он возник как ответ на запрос общества и действительно предполагает смягчение ряда требований для предоставления отсрочки от мобилизации», — рассказывал он 13 октября «Парламентской газете».

    На этот же указ Генштаба ссылалась и детский омбудсмен Мария Львова-Белова, которая также говорила, что отсрочка для многодетных (с тремя и более детьми до 16 лет) есть. Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что отцы с тремя и более детьми в возрасте до 16 лет получили отсрочку от частичной мобилизации.

    Согласно закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в России», отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется отцам, имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет. А также отцам с тремя детьми до 16 лет, имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель.

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