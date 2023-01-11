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    Боевые действия на Украине

    Пригожин: ЧВК «Вагнер» взяла под контроль территорию Соледара

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    Территорию города Соледар 11 января взяли под контроль подразделения ЧВК «Вагнер». В части города еще остались украинские солдаты, но они в «котле», говорит Евгений Пригожин.

    Уточняется, что вскоре будет названо число пленных, а в штурме города, как пишет пресс-служба Пригожина, участвовали только бойцы ЧВК.

    Отвечая на запрос издания «Украина.ру» о ситуации в Соледаре, Пригожин дал оценку военнослужащим ВСУ, заявив, что «украинская армия храбро сражается и с честью защищает территорию Соледара в тяжелейших кровопролитных боях».

    Ранее ТАСС со ссылкой на на Госпогранслужбу Украины, сообщил что полковник Юрий Юрчик, который руководил обороной под Соледаром, погиб в ходе боевых действий.

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    УкраинаЧВК ВагнерВСУСВОЕвгений ПригожинСоледарБои в соледаре

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