Пригожин: ЧВК «Вагнер» взяла под контроль территорию Соледара

Территорию города Соледар 11 января взяли под контроль подразделения ЧВК «Вагнер». В части города еще остались украинские солдаты, но они в «котле», говорит Евгений Пригожин.

Уточняется, что вскоре будет названо число пленных, а в штурме города, как пишет пресс-служба Пригожина, участвовали только бойцы ЧВК.

Отвечая на запрос издания «Украина.ру» о ситуации в Соледаре, Пригожин дал оценку военнослужащим ВСУ, заявив, что «украинская армия храбро сражается и с честью защищает территорию Соледара в тяжелейших кровопролитных боях».

Ранее ТАСС со ссылкой на на Госпогранслужбу Украины, сообщил что полковник Юрий Юрчик, который руководил обороной под Соледаром, погиб в ходе боевых действий.