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    Боевые действия на Украине

    ТАСС: Под Соледаром погиб украинский полковник Юрчик

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    Полковник Юрий Юрчик, который руководил обороной под Соледаром, погиб в ходе боевых действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

    Согласно сообщению, Юрчик был пограничником и погиб несколько дней назад. Его похоронили 9 января.

    «Сегодня в последний путь проводили погибшего под Соледаром пограничника Юрия Юрчика. Вчера на направлении Соледара был массированный обстрел, унесший жизнь полковника Юрия Юрчика», — цитирует ТАСС заявление ведомства.

    Уточняется, что Юрчик руководил обороной там, где сейчас ведутся «упорные бои».

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