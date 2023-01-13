Минобороны РФ рассказало о вкладе ЧВК «Вагнер» во взятие Соледара

В Минобороны РФ заявили, что наступление, которое завершилось взятием города Соледара в ДНР, проводилось «разнородной группировкой российских войск по единому замыслу и плану, предусматривавшему решение комплекса боевых задач». Об этом 13 января сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что разъяснения публикуются «в связи с обращениями СМИ относительно состава и участия различных подразделений» в данной операции.

Как уточнили в министерстве, боевые задачи включали блокирование города с севера и юга, изоляцию района боевых действий, воспрещение переброски в город противником резервов и пресечение выхода подразделений украинской армии из Соледара, а также огневую поддержку наступления штурмовой авиацией и артиллерией.