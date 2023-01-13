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    Боевые действия на Украине

    Минобороны РФ рассказало о вкладе ЧВК «Вагнер» во взятие Соледара

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    В Минобороны РФ заявили, что наступление, которое завершилось взятием города Соледара в ДНР, проводилось «разнородной группировкой российских войск по единому замыслу и плану, предусматривавшему решение комплекса боевых задач». Об этом 13 января сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что разъяснения публикуются «в связи с обращениями СМИ относительно состава и участия различных подразделений» в данной операции.

    Как уточнили в министерстве, боевые задачи включали блокирование города с севера и юга, изоляцию района боевых действий, воспрещение переброски в город противником резервов и пресечение выхода подразделений украинской армии из Соледара, а также огневую поддержку наступления штурмовой авиацией и артиллерией.

    «Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, — данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов «ЧВК "Вагнер"», — отметили в МО.

    О взятии под контроль Соледара и «котле», в котором оказались оставшиеся там украинские военные, Минобороны РФ сообщило днем в пятницу. Там подчеркнули, что город имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий. В том сообщении ведомство отмечало заслуги подразделений ВДВ, авиации, артиллерии и ракетных войск.

    При этом ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин говорил о том, что в штурме Соледара никакие другие подразделения, кроме «вагнеровцев», не участвовали. Именно он и заявил в ночь с 10 на 11 января, что город взят под контроль бойцами ЧВК.

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