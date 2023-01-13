Минобороны заявило о взятии Соледара и объяснило значение произошедшего

Вечером в четверг российские военные завершили взятие Соледара. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает 13 января РИА Новости.
Как утверждает военное ведомство, город имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий.
Взятие Соледара стало возможным при помощи постоянного огневого поражения противника авиацией, ракетными войсками и артиллерией, добавили там.
Также Минобороны отметило действия подразделений ВДВ. Они совершили скрытый маневр, заняли господствующие высоты и блокировали город с северной и южной сторон.