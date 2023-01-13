Минобороны заявило о взятии Соледара и объяснило значение произошедшего

В ночь с 10 на 11 января Евгений Пригожин заявил о том, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль всю территорию этого города. Отдельно основатель компании подчеркнул заслугу в этом «вагнеровцев». По его словам, в штурме Соледара никакие другие подразделения больше не участвовали. Только ЧВК.



Однако в Минобороны РФ придерживаются несколько иного мнения. Как сообщил официальный представитель министерства Игорь Конашенков, город блокирован с севера и юга подразделениями ВДВ, в то время как ВКС наносят удары по опорным пунктам противника.



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