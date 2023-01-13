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    Боевые действия на Украине

    Минобороны заявило о взятии Соледара и объяснило значение произошедшего

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    Вечером в четверг российские военные завершили взятие Соледара. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает 13 января РИА Новости.

    Как утверждает военное ведомство, город имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий.

    Взятие Соледара стало возможным при помощи постоянного огневого поражения противника авиацией, ракетными войсками и артиллерией, добавили там.

    Также Минобороны отметило действия подразделений ВДВ. Они совершили скрытый маневр, заняли господствующие высоты и блокировали город с северной и южной сторон.

    В ночь с 10 на 11 января Евгений Пригожин заявил о том, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль всю территорию этого города. Отдельно основатель компании подчеркнул заслугу в этом «вагнеровцев». По его словам, в штурме Соледара никакие другие подразделения больше не участвовали. Только ЧВК.

    Однако в Минобороны РФ придерживаются несколько иного мнения. Как сообщил официальный представитель министерства Игорь Конашенков, город блокирован с севера и юга подразделениями ВДВ, в то время как ВКС наносят удары по опорным пунктам противника.

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