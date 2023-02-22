Кремль не стал комментировать критику Пригожина в адрес Минобороны РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать критику основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в адрес Минобороны из-за боеприпасов. Об этом 22 февраля сообщает «Интерфакс».
«В СМИ публикуется обмен разными заявлениями, но это тема, которая относится к проведению СВО, поэтому я оставляю ее на Министерство обороны и рекомендую вам обращаться туда», — сказал представитель Кремля журналистам.
Что известно о заявлении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о нехватке боеприпасов?
Бизнесмен Евгений Пригожин в понедельник, 20 февраля, заявил, что из-за конфликта с Минобороны потери группы увеличились вдвое. Все из-за того, что в министерстве якобы ждут его извинений и не направляют боеприпасы в нужном количестве.
Однако Министерство обороны РФ на следующий день опровергло информацию, что штурмовые бригады «Вагнер» на Артемовском направлении остро нуждаются в боеприпасах.
«Все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, абсолютно не соответствуют действительности», — утверждают в ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что заявки на поставки выполняются в кратчайшие сроки. Но основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин молниеносно опроверг заявление Министерства обороны. Вечером того же дня аудиозапись появилась в Telegram-канале его пресс-службы.
Глава батальона «Восток» Александр Ходаковский в своем Telegram-канале написал, что проблема не в том, что ЧВК «Вагнер» перестала получать боеприпасы, а в том, считает он, что группа стала «их получать, как все».
Сегодня, 22 февраля, Евгений Пригожин заявил, что боеприпасов ЧВК «Вагнер» так и не поставляют. Соответствующее заявление появилось в пресс-службе предпринимателя.