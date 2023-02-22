Кремль не стал комментировать критику Пригожина в адрес Минобороны РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать критику основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в адрес Минобороны из-за боеприпасов. Об этом 22 февраля сообщает «Интерфакс».

«В СМИ публикуется обмен разными заявлениями, но это тема, которая относится к проведению СВО, поэтому я оставляю ее на Министерство обороны и рекомендую вам обращаться туда», — сказал представитель Кремля журналистам.

Что известно о заявлении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о нехватке боеприпасов?

Бизнесмен Евгений Пригожин в понедельник, 20 февраля, заявил, что из-за конфликта с Минобороны потери группы увеличились вдвое. Все из-за того, что в министерстве якобы ждут его извинений и не направляют боеприпасы в нужном количестве.