«Целых зданий нет». Пушилин показал прогулку по Артемовску с бойцами «Вагнера»

В Артемовск (украинское название — Бахмут) приехал врио главы ДНР Денис Пушилин. В своем телеграм-канале 10 апреля он опубликовал видео поездки и прогулки по разбитому городу под звуки взрывов и стрельбы.

Сопровождали его депутат Госдумы РФ Зураб Макиев и бойцы ЧВК «Вагнер». Один из «музыкантов» доложил Пушилину, что целых зданий в городе «вообще нет». Тот в ответ пообещал: «Город отстроим».

«Есть понимание, что город будет восстановлен, обновлен. Как показывает практика, даже по тому Мариуполю, где работа кипит, город становится еще лучше восстановленный», — сказал Пушилин.

На кадрах можно заметить груды разбитой техники, руины, а также сгоревшие или серьезно поврежденные дома, которым удалось уцелеть.

Также Пушилин вручил вагнеровцам госнаграды, в том числе медали «За отвагу». А те рассказали о работе по эвакуации мирных жителей из Артемовска.



2 апреля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о поднятии российского флага над администрацией Артемовска. «Юридически мы взяли Бахмут», — говорил он.

