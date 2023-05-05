    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 0

    2 м/с, сев

    770мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd78.61eur87

    Боевые действия

    В Кремле заявили, что видели обращение Пригожина об уходе из Бахмута

    9371
    23 комментария

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видели обращение основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина по ситуации в Артемовске (украинское название — Бахмут).

    «Да, разумеется, мы видели его в средствах массовой информации. Я не могу это комментировать, потому что это касается хода специальной военной операции», — ответил Песков 5 мая на вопрос о том, в курсе ли этого заявления в Кремле. Запись опубликована в Telegram-канале радио «Маяк».

    Евгений Пригожин заявил, что «дефицит снарядов у ЧВК «Вагнер» составляет 90 %» и компания уйдет из Бахмута «зализать раны» 10 мая, передав позиции Минобороны.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Комментарии 23

    Гость05 Мая 2023 в 12:48
    беглова в отставку
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    23
    close