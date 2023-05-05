В Кремле заявили, что видели обращение Пригожина об уходе из Бахмута

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видели обращение основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина по ситуации в Артемовске (украинское название — Бахмут).



«Да, разумеется, мы видели его в средствах массовой информации. Я не могу это комментировать, потому что это касается хода специальной военной операции», — ответил Песков 5 мая на вопрос о том, в курсе ли этого заявления в Кремле. Запись опубликована в Telegram-канале радио «Маяк».



Евгений Пригожин заявил, что «дефицит снарядов у ЧВК «Вагнер» составляет 90 %» и компания уйдет из Бахмута «зализать раны» 10 мая, передав позиции Минобороны.

