Владимир Путин поздравил со взятием Бахмута и ЧВК «Вагнер», и вооруженные силы РФ

Президент России Владимир Путин поздравил с полным взятием Артемовска (Бахмута) частную военную компанию «Вагнер» и вооруженные силы РФ. Ранее Евгений Пригожин объявил об окончании «бахмутской мясорубки».



«Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды «Вагнер», а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска, — цитирует ТАСС 20 мая пресс-службу Кремля. — Все отличившиеся будут представлены к государственным наградам».



Напомним, 20 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что его подразделения полностью взяли Бахмут. Он подчеркнул, что во время операции, которая продолжалась более 200 дней, в городе были только отряды ЧВК, и в очередной раз резко высказался в адрес руководителей Минобороны и Генштаба. Через некоторое время Минбороны подтвердило взятие города, отметив, что оно произошло «при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск».



Подробнее об операции и о том, почему ЧВК собиралась уходить из Бахмута еще 10 дней назад — читайте в материале «Фонтанки».

