Минобоны подтвердило взятие Артёмовска

Министерство обороны РФ в ночь на 21 мая в своём телеграм-канале подтвердило информацию, выданную ранее пресс-службой Евгения Пригожина, о взятии Бахмута. ЧВК «Вагнер» упоминается.
«На Артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск завершено освобождение города Артемовск», — отмечается в сообщении.
Днём 20 мая создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин записал видео на фоне городских развалин и заявил, что Бахмут взят «от дома до дома». До 25 мая, по его словам, планируется осмотреть город и создать рубежи обороны, чтобы передать военным, а затем ЧВК будет «выводить свои подразделения на отдых и переподготовку» в полевые лагеря. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».
О том, что такое «Бахмутская мясорубка» и почему этот город так важен, смотрите в материале «Фонтанки».