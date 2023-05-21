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    Боевые действия

    Минобоны подтвердило взятие Артёмовска

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    2 комментария

    Министерство обороны РФ в ночь на 21 мая в своём телеграм-канале подтвердило информацию, выданную ранее пресс-службой Евгения Пригожина, о взятии Бахмута. ЧВК «Вагнер» упоминается.

    «На Артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск завершено освобождение города Артемовск», — отмечается в сообщении.

    Днём 20 мая создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин записал видео на фоне городских развалин и заявил, что Бахмут взят «от дома до дома». До 25 мая, по его словам, планируется осмотреть город и создать рубежи обороны, чтобы передать военным, а затем ЧВК будет «выводить свои подразделения на отдых и переподготовку» в полевые лагеря. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

    О том, что такое «Бахмутская мясорубка» и почему этот город так важен, смотрите в материале «Фонтанки».

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    По теме

    БахмутАртемовскЧВК ВагнерМинобороныБоевые действия на УкраинеБоевые действияЕвгений Пригожин

    Комментарии 2

    Гость21 Мая 2023 в 00:21
    Отрицательное.
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