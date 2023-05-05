«Бахмутская мясорубка». Почему так важен Артемовск, откуда уходит ЧВК «Вагнер»

Основатель организации ЧВК «Вагнер» заявил, что выведет штурмовые бригады из Артемовска (он же Бахмут) 10 мая и передаст позиции ВС РФ. Евгений Пригожин настаивает, что нехватка боеприпасов составляет 70%, а «нести потери в Бахмуте, бесполезные и неоправданные, парни не будут», хоть и «осталось взять два с небольшим километра из 45». Ранее он неоднократно заявлял о больших ежедневных потерях «вагнеров», называя операцию «бахмутская мясорубка».
Конфликт Пригожина с Минобороны РФ разворачивается сейчас на фоне заявлений Киева о скором наступлении. Почему так важен Артемовск, откуда уходит ЧВК «Вагнер», смотрите в нашей видеоновости.