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    Боевые действия

    «Бахмутская мясорубка». Почему так важен Артемовск, откуда уходит ЧВК «Вагнер»

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    Основатель организации ЧВК «Вагнер» заявил, что выведет штурмовые бригады из Артемовска (он же Бахмут) 10 мая и передаст позиции ВС РФ. Евгений Пригожин настаивает, что нехватка боеприпасов составляет 70%, а «нести потери в Бахмуте, бесполезные и неоправданные, парни не будут», хоть и «осталось взять два с небольшим километра из 45». Ранее он неоднократно заявлял о больших ежедневных потерях «вагнеров», называя операцию «бахмутская мясорубка».

    Конфликт Пригожина с Минобороны РФ разворачивается сейчас на фоне заявлений Киева о скором наступлении. Почему так важен Артемовск, откуда уходит ЧВК «Вагнер», смотрите в нашей видеоновости.

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    БахмутЧВК ВагнерЕвгений Пригожин

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