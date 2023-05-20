Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла Бахмут

Евгений Пригожин заявил о взятии населенного пункта Бахмут (Артёмовск) в Донецкой Народной Республике силами ЧВК «Вагнер». Об этом 20 мая сообщила его пресс-служба.

Создатель ЧВК Евгений Пригожин записал видео на фоне городских развалин. «Сегодня в 12 часов полностью был взят Бахмут — последний участок так называемой многоэтажки-самолета», — говорит на видео Пригожин.



«Мы полностью взяли весь город. От дома до дома, для того чтобы никто не мог упрекнуть нас, что хоть какой-то кусочек не взят», — добавляет он.



По его словам, до 25 мая город будет осмотрен и будут созданы рубежи обороны, а затем ЧВК «Вагнер» начнёт «выводить свои подразделения на отдых и переподготовку» в полевые лагеря, а город передадут военным.

