Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла Бахмут

Евгений Пригожин заявил о взятии населенного пункта Бахмут (Артёмовск) в Донецкой Народной Республике силами ЧВК «Вагнер». Об этом 20 мая сообщила его пресс-служба.
Создатель ЧВК Евгений Пригожин записал видео на фоне городских развалин. «Сегодня в 12 часов полностью был взят Бахмут — последний участок так называемой многоэтажки-самолета», — говорит на видео Пригожин.
«Мы полностью взяли весь город. От дома до дома, для того чтобы никто не мог упрекнуть нас, что хоть какой-то кусочек не взят», — добавляет он.
По его словам, до 25 мая город будет осмотрен и будут созданы рубежи обороны, а затем ЧВК «Вагнер» начнёт «выводить свои подразделения на отдых и переподготовку» в полевые лагеря, а город передадут военным.
Операция по взятию города, как говорит Пригожин, длилась 224 дня — с 8 октября 2022 года.
Евгений Пригожин на видео вновь резко высказался в адрес министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и подчеркнул, что ему противостояли не только ВСУ, но и российская бюрократия.
«Фонтанка» писала, что Евгений Пригожин еще 2 апреля отчитывался о поднятии российского флага над администрацией Артёмовска и говорил, что «юридически мы взяли Бахмут». О том, что такое «Бахмутская мясорубка» и почему так важен Артёмовск, смотрите в материале «Фонтанки».
UPD: В Минобороны Украины опровергли полное взятие Бахмута российскими силами.