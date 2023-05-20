224 дня «мясорубки» и 427 дней всего. ЧВК «Вагнер» сообщила о взятии Бахмута и собирается на отдых

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 20 мая сообщил о том, что Бахмут, он же Артёмовск, целиком взят силами его подразделений — и только ими. Так называемая «бахмутская мясорубка», по его словам, длилась 224 дня, а всего в боевых действиях ЧВК провела 427 дней — с 19 марта 2022 года. Теперь, с 25 мая ее подразделения будут выводить на переподготовку и отдых — после осмотра города, создания рубежей обороны и передачи военным.



«Фонтанка» собирала хронологию участия «Вагнера» в боевых действиях 2 недели назад, когда Пригожин сообщил, что ЧВК покинет город из-за того, что ей не выделяют достаточного количества снарядов. Теперь в ней добавилось несколько ключевых пунктов.

Геройское вступление 24 февраля 2022 года российские войска заходят на территорию Украины.

Март 2022 года — подразделения «Вагнера» прибыли со своих мест дислокации и из африканских командировок (согласно Пригожину) на территорию боевых действий.

Весна — лето 2022 года — локальные успехи в Луганской и Донецкой областях. Крупнейший взятый населенный пункт — Попасная (население 19 тысяч человек).

Июнь 2022 года — в СМИ просочилась информация о награждении Евгения Пригожина медалью «Золотая Звезда» Героя России. Никакие государственные структуры не опровергли этого.



Июнь — июль 2022 года — начинается общественная дискуссия с привлечением депутатов, силовиков и чиновников о правовой оценке существования частных вооруженных формирований, комплектуемых на платной основе. Обсуждается тезис о неактуальности статьи 359 УК РФ «Наемничество» и возможности ее корректировки для того, чтобы легализовать деятельность ЧВК «Вагнер» и других аналогичных подразделений.

Однако в разгар дискуссии были приняты поправки в Уголовный кодекс, которые резко ужесточали наказания по статье 359. Так, за вербовку, финансирование, материально-техническое снабжение и привлечение к боевым действиям наивысшая санкция была увеличена с 15 до 20 лет лишения свободы. Самим наемникам теперь грозит не 7, а 15 лет. К настоящему времени эта правовая коллизия так и не разрешена, а законность существования ЧВК «Вагнер» высшими должностными лицами так и не была подтверждена.



Демонстративное могущество Июль 2022 года — появилась информация о том, что ЧВК «Вагнер» начала вербовку заключенных в российских колониях. Вскоре это красочно подтвердилось на многочисленных видео, где Евгений Пригожин со «Звездой» Героя России произносит речи перед осужденными в колониях. В награду за службу на Украине он обещал помилование (его может подписать только президент), внушительное денежное довольствие, гарантированную доставку тела до любого региона России и похороны в случае гибели.



Он отдельно отмечал, что традиции ЧВК не предусматривают прощения за сдачу в плен или отступление без приказа. Последнее очень важно для того, что произошло в конце концов.



Тем, кто приезжает и в первый день говорит: «Куда-то я не туда попал», — мы делаем отметку «дезертир», и после этого следует расстрел Евгений Пригожин

Сентябрь — октябрь 2022 года — Евгений Пригожин вместе с Рамзаном Кадыровым обрушился с гневом на генерал-полковника Александра Лапина, руководившего тогда Центральным военным округом, за действия и решения при отражении контрнаступления ВСУ. Хронологически после этого, в октябре 2022 года, Лапин покинул свой пост. Однако уже спустя два месяца вновь занял высокую должность в структуре Минобороны.



Ноябрь 2022 года — в Сети появилось видео с расправой над одним из бывших членов ЧВК «Вагнер» за предательство. Так кувалда стала еще одним знаком времени. Смертная казнь, как неоднократно отмечал Евгений Пригожин, — распространенное наказание за проявление трусости. В безвыходной ситуации, по его собственным заявлениям, боец ЧВК обязан покончить жизнь самоубийством.

Декабрь 2022 года — в Сети появился ролик, на котором неназванные бойцы в нецензурных выражениях обвиняют лично главу Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу в нехватке боеприпасов, из-за которой гибнет слишком много солдат. Широкое распространение ролика по каналам, дружественным ЧВК «Вагнер», тем не менее не привело к публичным обвинениям военачальников со стороны Евгения Пригожина. Однако он дал понять, что запись делали именно его бойцы и он не видит причин с ними не соглашаться или наказывать за дерзость.



К концу года Евгений Пригожин становится медийной персоной № 1 в России, за границей происходит практически то же самое. Он на первых полосах влиятельных западных журналов.

Январь 2023 года — взят город Соледар (население 10 тысяч). Это крупнейший успех российских войск с момента штурма в июле 2022 года Лисичанска (93 тысячи), где ЧВК «Вагнер» также принимала участие.

Евгений Пригожин в публичном пространстве настаивает на том, что на самом активном — бахмутском — направлении воюет только ЧВК «Вагнер», а российские вооруженные силы там не присутствуют.

Показательный раскол Февраль 2023 года — неожиданно Евгений Пригожин заявил о полном прекращении вербовки заключенных в ЧВК «Вагнер». Хотя бы здесь надо поставить ремарку: можно подумать, что изначально он договаривался с начальниками колоний и передумал. Но такие вопросы решает только один человек. Следовательно, и пересматривается решение только одним человеком.



Сегодня с осужденными работают представители Минобороны, и роликов об этом вы не найдете.

Февраль 2023 года — Евгений Пригожин в нелицеприятных выражениях уже лично публично заявил о «снарядном голоде», якобы намеренно инициированном с подачи Валерия Герасимова и Сергея Шойгу. В ответ на официальном канале Минобороны появилось опровержение этой информации, охарактеризованной как «экзальтированные заявления». Военное ведомство признало заслуги «штурмовых подразделений» (так военные официально именуют ЧВК «Вагнер»), при этом перечислив количество боеприпасов, направленных им за сутки по требованию «штурмовиков».

Отдельно Минобороны подчеркнуло: «Попытки внести раскол в тесный механизм взаимодействия и поддержки между подразделениями российской группировки контрпродуктивны и играют только на пользу врагу».



Март 2023 года — Евгений Пригожин заявил, что его представителю аннулировали пропуск и запретили появляться в штабе российской группировки войск. Кроме всего прочего, таким образом общественность узнала, что у представителя Пригожина такой пропуск был. А его аннулирование, видимо, могло говорить об окончательном разрыве неформальных отношений между ЧВК «Вагнер» и Министерством обороны.



Апрель 2023 года — Евгений Пригожин начал почти регулярно отчитываться (и даже показывать тела) о числе погибших бойцов ЧВК «Вагнер» в битве под Бахмутом. До этого точное число погибших солдат российской группировки на Украине ни разу не называлось российской стороной, а обнародование таких сведений грозит уголовным преследованием.

Ультимативный бунт 5 мая 2023 года — Евгений Пригожин в видеообращении «к верховному главнокомандующему и русскому народу» на фоне десятков трупов своих солдат заявляет о готовности ЧВК «Вагнер» отступить с позиций в Бахмуте из-за острой нехватки боеприпасов. По его словам, такое положение дел приводит к бессмысленным потерям.



На данный момент единственной уступкой Министерству обороны является обещание Евгения Пригожина, что его войска отступят 10 мая , уже после празднования Дня Победы.

Все это и, разумеется, еще сотни грозных и лобовых высказываний Евгения Пригожина можно комментировать бесконечно. Чем, собственно, последний год и занималась большая часть России, начиная с домохозяек и заканчивая крайне влиятельными лицами. «Фонтанка» лишь подчеркнет, что на любого другого россиянина только за одну сотую таких вольностей обрушилась бы вся мощь силовой машины.





Но в данном случае накал ситуации столь плотный, а обвинения в адрес высшего руководства страны столь угрожающи, что создается ощущение — 5 мая 2023 года Евгений Пригожин бросил в игру последний козырь.



Всё меняется

7 мая 2023 года Евгений Пригожин сообщает, что ему обещали «дать боеприпасы и вооружение столько, сколько нам требуется». Кроме того, посредником между Минобороны и ЧВК станет заместитель командующего Объединенной группировкой Сергей Суровикин.



9 мая 2023 года Пригожин снова публикует обращение , в котором говорит, что «Вагнер» останется, несмотря на то что его «внаглую обманули», а подразделения получили лишь 10% от запрошенного объема боеприпасов: «Мы не уйдем из Артёмовска. Будем настаивать ещё несколько дней, пободаемся. А там разберемся». В Кремле говорят, что не видели этого обращения.



19 мая 2023 года Пригожин «официально всех информирует», что Бахмут еще не взят. «Есть квартал, который называется Самолет, он представляет из себя неприступную крепость из грядки многоэтажных домов, — говорит он. — Там сейчас идут тяжелейшие бои. Поэтому Бахмут и завтра, и послезавтра вряд ли будет полностью взят».

