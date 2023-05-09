Пригожин: ЧВК «Вагнер» останется в Бахмуте несколько дней, хотя ей выделили только 10 % от запрашиваемых боеприпасов

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его подразделения получили 10 % от запрашиваемого количества боеприпасов. Видеообращение 9 мая опубликовала пресс-служба Пригожина.

«Нас просто внаглую обманули. Мы не уйдем из Артёмовска. Будем настаивать ещё несколько дней, пободаемся. А там разберемся», — сказал он.

Ранее Евгений Пригожин заявил о намерении оставить позиции в Артёмовске (украинское название Бахмут) из-за «снарядного голода». После этого глава Чечни Рамзан Кадыров предложил заменить бойцов «Вагнера» спецназом «Ахмат». Он отправил президенту Владимиру Путину письмо с этой просьбой. Евгений Пригожин в ответ подтвердил готовность уступить место «Ахмату». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда не стал комментировать возможный вывод ЧВК из Артёмовска, но отметил, что в Кремле видели заявление Пригожина.