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    Пригожин: ЧВК «Вагнер» останется в Бахмуте несколько дней, хотя ей выделили только 10 % от запрашиваемых боеприпасов

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    Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его подразделения получили 10 % от запрашиваемого количества боеприпасов. Видеообращение 9 мая опубликовала пресс-служба Пригожина.

    «Нас просто внаглую обманули. Мы не уйдем из Артёмовска. Будем настаивать ещё несколько дней, пободаемся. А там разберемся», — сказал он.

    Ранее Евгений Пригожин заявил о намерении оставить позиции в Артёмовске (украинское название Бахмут) из-за «снарядного голода». После этого глава Чечни Рамзан Кадыров предложил заменить бойцов «Вагнера» спецназом «Ахмат». Он отправил президенту Владимиру Путину письмо с этой просьбой. Евгений Пригожин в ответ подтвердил готовность уступить место «Ахмату». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда не стал комментировать возможный вывод ЧВК из Артёмовска, но отметил, что в Кремле видели заявление Пригожина.

    В ночь на 7 мая Пригожин снова подтвердил намерение уйти из Артёмовска. «Операция «Бахмутская мясорубка» по причине отсутствия боеприпасов у ЧВК «Вагнер» закончена. Больше нечем рубить ВСУ», — говорил предприниматель в аудиосообщении.

    Вскоре пресс-служба Пригожина опубликовала новое его заявление. Основатель ЧВК «Вагнер» рассказал о некоем распоряжении. «Сегодня ночью получили боевое распоряжение... нам обещают дать боеприпасы и вооружение столько, сколько нам требуется… нам говорят о том, что мы можем действовать в Артёмовске так, как считаем нужным, и нам дают [заместителя командующего Объединенной группировкой] Сергея Суровикина как человека, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК «Вагнер» во взаимодействии с Министерством обороны», — сообщил Пригожин.

    Пока неясно, как эти решения повлияют на ход боев в Артёмовске и ситуацию с возможным уходом оттуда «Вагнера». Подробнее о бахмутской операции и обо всех перипетиях вокруг ЧВК «Вагнер» читайте на «Фонтанке».

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