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    Добровольческие отряды должны подписать контракты с Минобороны до 1 июля

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    Добровольческие отряды до 1 июля подпишут контракты с Министерством обороны, сообщили в ведомстве. Как объяснил статс-секретарь — заместитель министра обороны Николай Панков, это придаст добровольцам необходимый правовой статус и повысит их эффективность.

    «В целях повышения эффективности применения добровольческих формирований в составе Объединенной группировки войск министром обороны Российской Федерации подписан приказ, которым определен порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций», — говорится в материале.

    Панков подчеркнул, что все добровольцы получат право заключать индивидуальные контракты с добровольческими отрядами или с Минобороны в качестве военнослужащих по контракту. Таким образом, на них, а также на членов их семей будут распространяться установленные государством меры социальной защиты и поддержки.

    По словам Панкова, сейчас в России действуют более 40 добровольческих формирований и Минобороны фиксирует существенный рост граждан, желающих защищать Отечество в их составе. Он также добавил, что добровольческие формирования успешно выполняют задачи на линии боевого соприкосновения.

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