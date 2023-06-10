Добровольческие отряды должны подписать контракты с Минобороны до 1 июля

Добровольческие отряды до 1 июля подпишут контракты с Министерством обороны, сообщили в ведомстве. Как объяснил статс-секретарь — заместитель министра обороны Николай Панков, это придаст добровольцам необходимый правовой статус и повысит их эффективность.
«В целях повышения эффективности применения добровольческих формирований в составе Объединенной группировки войск министром обороны Российской Федерации подписан приказ, которым определен порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций», — говорится в материале.
Панков подчеркнул, что все добровольцы получат право заключать индивидуальные контракты с добровольческими отрядами или с Минобороны в качестве военнослужащих по контракту. Таким образом, на них, а также на членов их семей будут распространяться установленные государством меры социальной защиты и поддержки.
По словам Панкова, сейчас в России действуют более 40 добровольческих формирований и Минобороны фиксирует существенный рост граждан, желающих защищать Отечество в их составе. Он также добавил, что добровольческие формирования успешно выполняют задачи на линии боевого соприкосновения.