Пресс-служба Пригожина: ЧВК «Вагнер» выводит подразделения из Бахмута

Пресс-служба создателя ЧВК Евгения Пригожина утром 25 мая объявила, что компания приступила к выводу подразделений из Бахмута (Артёмовска).
О взятии Бахмута в Донецкой Народной Республике силами ЧВК «Вагнер» Пригожин сообщил 20 мая (подробнее об этом читайте на «Фонтанке»). Он рассказывал, что до 25 мая планируется осмотреть город и создать рубежи обороны, чтобы передать военным, а затем ЧВК будет «выводить свои подразделения на отдых и переподготовку» в полевые лагеря. Позже пришло подтверждение о взятии от Минобороны, а также от президента Украины Зеленского. Президент РФ Путин поздравил со взятием города и ЧВК «Вагнер», и Вооруженные силы РФ.
О том, что такое «бахмутская мясорубка» и почему этот город так важен, смотрите в материале «Фонтанки».