    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, ю-з

    761мм

    44%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd79.97eur86.2

    Боевые действия

    Пресс-служба Пригожина: ЧВК «Вагнер» выводит подразделения из Бахмута

    11296
    46 комментариев

    Пресс-служба создателя ЧВК Евгения Пригожина утром 25 мая объявила, что компания приступила к выводу подразделений из Бахмута (Артёмовска).

    О взятии Бахмута в Донецкой Народной Республике силами ЧВК «Вагнер» Пригожин сообщил 20 мая (подробнее об этом читайте на «Фонтанке»). Он рассказывал, что до 25 мая планируется осмотреть город и создать рубежи обороны, чтобы передать военным, а затем ЧВК будет «выводить свои подразделения на отдых и переподготовку» в полевые лагеря. Позже пришло подтверждение о взятии от Минобороны, а также от президента Украины Зеленского. Президент РФ Путин поздравил со взятием города и ЧВК «Вагнер», и Вооруженные силы РФ.

    О том, что такое «бахмутская мясорубка» и почему этот город так важен, смотрите в материале «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЧВК ВагнерБахмутАртемовскБоевые действияБоевые действия на УкраинеЕвгений Пригожин

    Комментарии 46

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    46
    close