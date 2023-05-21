Reuters: Зеленский подтвердил потерю Бахмута

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил потерю Бахмута, о полном взятии которого силами ЧВК «Вагнер» и ВС РФ стало известно вечером 20 мая.

«Я думаю, что нет», — сказал он в преддверии встречи с президентом США Джо Байденом в Японии в ответ на вопрос, остается ли город под контролем Киева, передает 21 мая Reuters.



Зеленский добавил, что на сегодняшний день «Бахмут есть только в наших сердцах».



Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров при этом опровергает, что президент Украины подтвердил потерю Бахмута (Артемовска), пишут украинские СМИ.

20 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что его подразделения полностью взяли Бахмут. Через некоторое время Минобороны подтвердило взятие города, отметив, что оно произошло «при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск».

