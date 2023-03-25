Пригожин: На свободе больше пяти тысяч бывших заключенных, прошедших через зону боевых действий

Порядка пяти тысяч бывших заключенных вернулись в Россию после участия в боевых действиях на территории Украины в составе ЧВК «Вагнер». Об этом 25 марта рассказал ее основатель Евгений Пригожин, его комментарий опубликовал телеграм-канал «Пресс-служба Пригожина».
По словам бизнесмена, все эти люди были помилованы и сейчас уже вернулись домой. Он утверждает, что повторные преступления среди этого контингента редкость, в отличие от стандартных показателей после освобождения заключенных. «Преступность мы снизили в десять раз», — убежден Пригожин.
Набирать наемников в тюрьмах Пригожин начал летом прошлого года и заявил об окончании набора в начале февраля. «Фонтанка» рассказывала, что на свободе, таким образом, оказался, в частности, экс-предприниматель Александр Тютин. В январе 2023 года Пригожин предложил ввести наказание за дискредитацию участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осужденных. Среди прочего он предлагал запретить любую критику участников СВО, а также информацию об их прошлых правонарушениях. Закон был принят уже в марте, однако его текст не запрещает упоминать прошлые правонарушения участников боевых действий.
Подробнее о новых поправках в законы о фейках и дискредитации, а также о том, что будет считаться таковыми, читайте в интервью депутата Госдумы Андрея Картаполова «Фонтанке».