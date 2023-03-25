Пригожин: На свободе больше пяти тысяч бывших заключенных, прошедших через зону боевых действий

Порядка пяти тысяч бывших заключенных вернулись в Россию после участия в боевых действиях на территории Украины в составе ЧВК «Вагнер». Об этом 25 марта рассказал ее основатель Евгений Пригожин, его комментарий опубликовал телеграм-канал «Пресс-служба Пригожина».

По словам бизнесмена, все эти люди были помилованы и сейчас уже вернулись домой. Он утверждает, что повторные преступления среди этого контингента редкость, в отличие от стандартных показателей после освобождения заключенных. «Преступность мы снизили в десять раз», — убежден Пригожин.