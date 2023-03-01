На энергии грязной бомбы. Как в тушку закона о пропускном режиме напихали дискредитацию на 15 лет

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Загадочный законопроект, который защитит репутацию не только кадровых военных ВС РФ, но и всех, кто принимает участие в боевых действиях, наконец, вышел на свет. Двигался он окольным путем — на локомотиве террористической угрозы.

О том, что добровольцев надо оградить от дискредитации их военных усилий наравне с отрядами Минобороны, еще в конце 24 января заявил создатель не вписанного в правовое поле ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В открытом письме спикеру Госдумы Вячеславу Володину он писал, что «СМИ и каналы» выискивают информацию о бывших осужденных, которые находятся на фронте, и «публикуют подробные материалы, выставляющие защитников России <…> в неприглядном свете, выставляя их преступниками и злодеями». Это, по его мнению, на руку противнику и создает в обществе негативное отношение к «наиболее эффективным подразделениям».

Кого имел в виду под такими подразделениями глава частной военной компании — вопрос риторический. В связи с этим Пригожин просил проработать дополнение Уголовного кодекса специальной статьей «О дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осужденных». При этом он конкретно перечислил, что должно наказываться сроком до 5 лет после этих изменений: публичные действия, включая публикации негативного характера и «любую критику участников СВО, а также информацию об их прошлых правонарушениях». Практически тогда же стало известно о том, что бизнесмен Тютин, признанный виновным в убийстве семьи из 4 человек, побывал в зоне боевых действий и уже успел после этого отправиться в Турцию. Подобный текст не мог бы безнаказанно появиться, если бы предложения Пригожина были уже реализованы.

Володин письмо получил и дал поручение срочно заняться вопросом. Идеология понятная: «Все, кто защищает нашу страну, — военнослужащие, добровольцы, мобилизованные, участники ЧВК «Вагнер» — герои. Отношение к ним должно быть уважительное как к участникам боевых действий». Стали ждать, во что оформится требование относиться с уважением. 8 февраля комитет по безопасности Госдумы сообщил, что поправки подготовлены. Наверное, это и правда было так, но посмотреть воочию на текст широкая публика не могла, поэтому ждала дальше.

1 марта Володин сообщил, что поправки внесены в Госдуму и уже 2 марта пройдут второе чтение. Ни в какой повестке этого не значилось отдельным титулом, но опытный юрист Павел Чиков в своем telegram-канале предположил: «Второе чтение сразу может быть только, если новые составы преступлений уже по сложившейся традиции внесены в виде поправок в какой-то ранее внесенный законопроект».

Да, такой законопроект и правда есть. Внесли его еще 21 октября, когда о дискредитации добровольцев никто не говорил. Как же так? А просто он принципиально о другом — о наказании за незаконное проникновение на охраняемый объект: законопроект дополнял соответствующую ст. 215.4 УК РФ, вписывая туда еще и любой «важный государственный объект, сооружение на коммуникациях», специальный груз, охраняемые Росгвардией. В пояснительной записке кивали на «рост террористических и экстремистских угроз», там вообще было много про диверсии и про «заявленное руководством Украины стремление создать ядерное оружие, в том числе, так называемую «грязную бомбу». Но речь не об этом.

Законопроект приняли в первом чтении в середине прошлого декабря, и было бы странно, если бы не приняли. Именно он стал так называемым законопроектом-донором, куда можно ко второму чтению написать столько поправок, что он будет мало напоминать себя прежнего. Судя по таблице этих поправок, сперва кто-то наивно даже пытался развивать тему пропускного режима: на полном серьезе предлагал добавить туда охраняемые объекты топливно-энергетического комплекса. Эти поправки рекомендовали отклонить, не до того. К первоначальным предложениям по статье 215.4 УК РФ просто прилепили еще несколько — про дискредитацию и фейки.

Законопроект в новом виде меняет две статьи Уголовного кодекса. Первая — это ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий). Теперь в нее добавляют и информацию про «оказание добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации». Меняют и наказание: сейчас фейк «без отягчающих» (вернее то, что суд таковым назовет) — максимум три года лишения свободы, после принятия нового закона — будет пять.

Пресловутые 15 лет, о которых говорит Володин, это и сейчас уже действующее максимальное наказание по этой статье, если имели место тяжкие последствия; теперь просто под это подвели и «фейки» о добровольцах.

Вторая статья — 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях). Ее также распространяют на любое «оказание содействия» войскам. Уголовная ответственность наступает после административной — если человек еще раз «дискредитировал» в течение одного года. Сейчас в этом случае — максимум три года, будет пять. Если последствием «публичных действий» стали смерть, вред здоровью граждан, имуществу, массовые нарушения общественного порядка — на данный момент можно получить срок до пяти лет; после принятия изменений — до 7 лет. Как причудливо складывается судебная практика по дискредитации и что пишут в экспертизах — «Фонтанка» писала неоднократно. Поэтому прогнозировать что-то сейчас затруднительно, а сами законотворцы обычно неохотно отвечают на вопрос: «Вы что, собственно, имели в виду?». Пока можно лишь зафиксировать, что в тексте законопроекта не расписана конкретная дискредитация: можно ли журналистам безоценочно помнить об уголовном прошлом участников боевых действий и можно ли критиковать их поступки до прибытия на фронт (то, что нельзя критиковать после, суды уже доходчиво объяснили).

Сам Евгений Пригожин 1 марта опубликовал письмо Володину, где поблагодарил спикера и подчеркнул, что поправки позволят защитить права людей. Но повторил и замечание, на которое, впрочем, упирал с самого начала: от дискредитации должны быть защищены именно рядовой состав и младшие командиры, поправки не должны распространяться на высший командный состав министерства обороны и добровольческих отрядов, включая ЧВК «Вагнер».

С одной стороны, Пригожин таким образом согласен выслушивать всякое в свой адрес. Но кажется, важнее другое. Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков после опубликования поправок заявил, что по формальному признаку первой жертвой изменений, которые принимают по предложению Пригожина, должен стать сам Пригожин. О сложных отношениях и риторике между ЧВК и Минобороны «Фонтанка» писала, а последняя пикировка по поводу снарядов штурмовикам-вагнеровцам еще не забылась. Найдет ли суд в таких репликах достаточно «уважения» — никто не знает. На этом фоне Пригожин предлагает вывести из-под поправок высшее командование: «В противном случае любая публичная и конструктивная критика их действий сможет повлечь привлечение к ответственности». Да, никому не хотелось бы.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»