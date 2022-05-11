Со ссылкой на Ожегова и Википедию. Как работает статья о дискредитации российской армии





По данным «Фонтанки», судья Кировского районного суда Говорова отталкивалась от протокола о «публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности...» — в общем, от первой части той самой статьи 20.3.3. «Установила на подоконнике своей квартиры громкоговорящее устройство — «аудио колонку», при этом полностью открыв окно, умышленно, в целях выражения личного мнения о специальной военной операции... воспроизводила аудио запись, — говорится в постановлении, после чего, собственно, следуют цитаты, которые без санкций только суд себе и может позволить (здесь и далее сохранены орфография и пунктуация оригинала. — Прим. ред.). Главная словарная развилка: «Сведения об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в войне а не в специальной военной операции, не соответствуют действительности, выдуманы или основаны на слухах и непроверенной информации, опровергаются в том числе Министерством обороны Российской Федерации в рамках ежедневного брифинга».



Ссылка на брифинг не случайна — информация о нем распространяется в Интернете. А женщина, чей балкон покорился силовикам, как раз объясняла, что «слишком близко к сердцу принимает происходящее, поскольку не имеет телевизора, смотрит новости в интернете по каналу радио свобода (признано Минюстом РФ средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента. — Прим. ред.), думала что будут играть военные песни, а в видео оказалась запись порочащая достоинство и честь наших солдат, не выключила поскольку растерялась и решила послушать сведения, не соответствующие действительности». Тем не менее протокол говорит: Кустова с целью подрыва среди граждан имиджа и доверия к использованию ВС РФ дискредитировала цели и характер этого использования.



Это если коротко и по процедуре. Однако большая часть постановления — это лингвистическое обоснование. Для начала слово «дискредитация» прогоняют через несколько словарей: синонимов (очернение, обесчещивание, маранье, срамословие, охаивание), галлицизмов (подрыв авторитета), бизнес-терминов (подрыв доверия), толковый словарь Ожегова (умалить чей-нибудь авторитет) и словарь Википедии, который говорит о французском происхождении слова.



Затем — к практике. «В публичных дебатах, особенно в обществах со свободой слова, дискредитация соперников используется для получения поддержки собственной позиции, — говорится в постановлении суда. — Эта тактика подобна использованию в дебатах аргумента, рассчитанного на предубеждения публики (ad hominem). Для реализации стратегии дискредитации используется определенный репертуар речевых тактик: это тактики обвинения, нагнетания отрицательного, например, отрицательных фактов или последствий; также применяются тактики непрямых оскорблений, навешивания ярлыков, умаляющих сравнений и др. Достижению цели способствуют использование метафор с негативной оценочностью, приемы иронии и сарказма».



Суд опирается на монографию Руженцевой «Дискредитирующие тактики и приемы в российском политическом дискурсе», где говорится в том числе о тактике протестной: «Возражение [против действий оппонента] может быть введено в виде системы доводов, может предъявляться без подробного обоснования, а может и вообще не иметь обоснования. Образ врага и одновременно протест часто манифестируются уже в заголовках и подзаголовках публикаций». Как примеры приводятся личное возражение («я — против!») и «голос масс» («народ против!»).



Суд кропотливо описывает тактику создания образа врага, образа мнимого защитника, а также создания образа убийцы: «Эта тактика является достаточно жесткой и базируется на повторе лексических средств со значением «лишение жизни», — говорит суд, — в том числе метафор, которые индуцируют в сознании адресата логические связки типа: «убийца — это преступник, которому не место среди обычных людей», «убийство должно иметь следствием наказание за преступление... К бездоказательным способам умаления авторитета, игры на понижение относится и наклеивание ярлыков».



Через словари точно так же проводят пару «война» — «операция», по ходу встречается даже «продолжение политики насильственными способами». Вывод: «война и вооруженная операция не тождественны, первое является столкновением сил, навязыванием режима, принудительным изъятием территорий и ресурсов, второе является выполнением определенной задачи с использованием вооруженных сил, является более узким понятием и неразрывно с войной не связано».



Последний подготовительный этап — нынешний геополитический пейзаж. Стратегия национальной безопасности РФ говорит, что «ослабление систем глобальной и региональной безопасности создает условия для распространения международного терроризма и экстремизма», а экстремизм создает угрозу суверенитету и целостности России. ДНР и ЛНР обратились с просьбой об оказании помощи, Совет Федерации РФ дал разрешение на использование вооруженных сил за пределами страны, президент принял решение о проведении специальной военной операции «по защите ЛНР и ДНР, целью которой являются защита людей, демилитаризация и денацификация Украины, а также привлечение к ответственности лиц, совершивших преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации».



«При этом в цели проводимой операции не входит свержение правительства, политического режима, захват территории, ресурсов, отсутствует как таковой вооруженный конфликт государств, навязывание политики силой, — говорит суд. — Указанное с очевидностью свидетельствует в сопоставлении с толкованием терминологии, что между Россией и Украиной война отсутствует, проводится военная операция». И это для гражданки Кустовой должно было быть очевидным.



«Вместе с тем, принимая во внимание исторические события (мировые войны, Великую Отечественную войну), события которых не оставили в стороне большинство граждан... использование слова «война» для граждан Российской Федерации, равно как и для населения Европы, имеет устрашающий окрас, способно ввести в панику и дестабилизировать общественность, — подытоживает постановление. — Соответственно, использование этого термина в обращении к руководству своего государства влечет неотвратимое восприятие действий военнослужащих Вооруженных сил России как агрессию и придает негативный окрас их службе».



Дальше уже детали. Аргумент, что колонка стояла в квартире, — уклонение от наказания, соседи слышали все из своих квартир, да и подоконник — это место «позволяющее предоставить доступ к воспроизводимой информации неограниченному кругу лиц». То, что все это произошло именно 9 мая («день, особый для ветеранов ВОВ, для людей, непосредственно столкнувшихся с войной»), суд тоже учел. Отсюда и максимальное наказание для первой части статьи 20.3.3 КоАП РФ.



Новости о привлечении по административной статье за дискредитацию российской армии появляются регулярно. 9 мая было сразу несколько: в частности, петербуржец спроецировал на стену дома пацифистскую надпись, а мундеп Сергей Самусев попытался пройти в «Бессмертный полк» с портретом бывшего узника концлагерей, погибшего на Украине.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

