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    На депутата с портретом узника концлагерей составили протокол о дискредитации ВС РФ

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    13 комментариев

    В Петербурге 9 мая полиция составила на муниципального депутата МО № 15 Сергея Самусева протокол по административной статье о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом народный избранник рассказал «Фонтанке».

    «Меня отпустили, еду домой. Составили протокол, будет суд по [части 1 статьи] 20.3.3 [КоАП РФ]», — рассказал Самусев, добавив, что его отпустили из 76-го отдела полиции.

    Депутата задержали после того, как ему не разрешили пройти в качестве участника на акцию «Бессмертный полк». С собой у Самусева был плакат с портретом Бориса Романченко, узника четырех нацистских концлагерей, который, как писали СМИ, погиб в Харькове в марте 2022 года.

    Часть 1 административной статьи 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях») предполагает наказание для гражданина в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей.

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    Комментарии (13)

    VKuser181384498
    Всю желчь испустили в комментах? Кроме Фонтанки, где еще испускаете?
    душилидушили
    Дискредитация здесь только левоохранительных органов самими себя.
    Денеб
    Правда - вот самое страшное для них!
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