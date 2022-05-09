На депутата с портретом узника концлагерей составили протокол о дискредитации ВС РФ

В Петербурге 9 мая полиция составила на муниципального депутата МО
«Меня отпустили, еду домой. Составили протокол, будет суд по [части 1 статьи] 20.3.3 [КоАП РФ]», — рассказал Самусев, добавив, что его отпустили из 76-го отдела полиции.
Депутата задержали после того, как ему не разрешили пройти в качестве участника на акцию «Бессмертный полк». С собой у Самусева был плакат с портретом Бориса Романченко, узника четырех нацистских концлагерей, который, как писали СМИ, погиб в Харькове в марте 2022 года.
Часть 1 административной статьи 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях») предполагает наказание для гражданина в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей.