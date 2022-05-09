На депутата с портретом узника концлагерей составили протокол о дискредитации ВС РФ

В Петербурге 9 мая полиция составила на муниципального депутата МО № 15 Сергея Самусева протокол по административной статье о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом народный избранник рассказал «Фонтанке».



«Меня отпустили, еду домой. Составили протокол, будет суд по [части 1 статьи] 20.3.3 [КоАП РФ]», — рассказал Самусев, добавив, что его отпустили из 76-го отдела полиции.



Депутата задержали после того, как ему не разрешили пройти в качестве участника на акцию «Бессмертный полк». С собой у Самусева был плакат с портретом Бориса Романченко, узника четырех нацистских концлагерей, который, как писали СМИ, погиб в Харькове в марте 2022 года.

