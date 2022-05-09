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    В Петербурге задержали депутата с портретом погибшего в Харькове узника концлагерей

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    21 комментарий

    В Петербурге правоохранители 9 мая задержали муниципального депутата МО № 15 Сергея Самусева при попытке пройти на «Бессмертный полк» с плакатом, на котором изображен портрет узника концлагерей, погибшего в Харькове. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки».

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    Самусев пришел на акцию «Бессмертный полк» с портретом Бориса Романченко, узника четырех нацистских концлагерей и украинского общественного деятеля. В марте 2022 года СМИ сообщили о его гибели в Харькове. Полиция не пустила депутата через рамку с таким плакатом, вместо этого Самусева задержали.

    «Да, задержан. Сидим в автобусе. Пока никуда не везут. Со мной ещё один несовершеннолетний», — рассказал депутат «Фонтанке».

    «Не сразу [задержали], сказали к старшему подойти. Я хотел дождаться, когда меньше народу будет, найти его. Говорят, что в 76 ОП объяснят», — добавил депутат.

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    Онлайн-трансляцию смотрите в телеграм-канале «Фонтанка SPB Online».

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    Комментарии (21)

    Капитан Очевидность2
    Тааак! Ну значит так и запишем: с портретом Николая 2 можно, а с портретом "узника концлагерей, погибшего в Харькове" от путинских бомб низзя!
    Хоть бы правила где вывешивали на входе на это действо, а то, ведь, можно и попасть в неприятную ситуацию.
    Капитан Очевидность2
    Сегодня надо этим, которые в погонах и прячут свои мордочки за масками, особенно хорошо работать, а то по итогам разбора полётов, некоторых могут, ведь, и в соседнюю страну отправить, в качестве наказания, службу служить. А там - это не на Невском блаженных хватать, а кому как повезёт.
    Ivanov_I_I
    очевидный провокатор. жалко для таких нет отдельной статьи. надеюсь, ему подберут что-нибудь, чтобы ближайшие тридцать лет ползарплаты на штраф отдавал. и из депутатов его попереть безусловно нужно.
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