В Петербурге задержали депутата с портретом погибшего в Харькове узника концлагерей

В Петербурге правоохранители 9 мая задержали муниципального депутата МО № 15 Сергея Самусева при попытке пройти на «Бессмертный полк» с плакатом, на котором изображен портрет узника концлагерей, погибшего в Харькове. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки».

Самусев пришел на акцию «Бессмертный полк» с портретом Бориса Романченко, узника четырех нацистских концлагерей и украинского общественного деятеля. В марте 2022 года СМИ сообщили о его гибели в Харькове. Полиция не пустила депутата через рамку с таким плакатом, вместо этого Самусева задержали.

«Да, задержан. Сидим в автобусе. Пока никуда не везут. Со мной ещё один несовершеннолетний», — рассказал депутат «Фонтанке».



«Не сразу [задержали], сказали к старшему подойти. Я хотел дождаться, когда меньше народу будет, найти его. Говорят, что в 76 ОП объяснят», — добавил депутат.