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    Где в Петербурге закроют и ограничат движение из-за репетиций и парада Победы 9 мая

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    1 комментарий

    Репетиции и парад Победы 9 мая станут причиной серьезных ограничений движения. Несколько автомобилисты уже увидели, но главные еще впереди.

    автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/архив
    автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/архив
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    Когда проходят репетиции парада 9 мая

    Обычно подготовка к параду на День Победы ведется в несколько этапов. Первая репетиция в 2022 году прошла 1 апреля. В течение последнего месяца их было еще несколько.

    Впереди репетиция парада 5 мая, а также генеральная репетиция. В Петербурге она, вероятно, пройдет 7 мая (официально об этом не объявлено). Сам парад по традиции состоится утром 9 мая.

    Ограничения движения в Петербурге на время репетиций парада ко Дню Победы

    Первые серьезные ограничения были введены 28 апреля. Следующие идентичны. 5 мая (с 14:00 до 18:30) и 7 мая (с 07:00 до 12:30) будет полностью перекрыто движение:

    • по Адмиралтейской, Дворцовой набережным и Зимней канавки;
    • по Невскому проспекту (от Садовой улицы до Дворцового проезда);
    • по Адмиралтейскому проспекту (от Гороховой улицы до Невского проспекта);
    • по Дворцовому проезду;
    • по набережной реки Мойки (от Невского проспекта до Певческого моста);
    • по Миллионной улице.

    Какие ограничения движения введут в Петербурге во время парада Победы 9 мая

    В 2022 году на время проведения парада, посвященного Дню Победы, будут введены следующие ограничения.

    С 15:00 8 мая до 12:30 9 мая будет полностью закрыто движение по:

    • Дворцовой набережной и набережной Зимней канавки;
    • набережной реки Мойки (от Невского проспекта до Певческого моста);
    • Миллионной улице;
    • проезду вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади.

    8 мая с 15:00 до 16:30 и 9 мая с 9:00 до 12:30 движение закроют:

    • по Адмиралтейской набережной и Дворцовому проезду;
    • по Невскому проспекту (от Садовой улицы до Дворцового проезда);
    • по Адмиралтейскому проспекту (от Гороховой улицы до Невского проспекта).

    Ограничения на парковку в центре Петербурга по время репетиций и парада

    С полуночи 26 апреля до 12:30 9 мая нельзя парковаться:

    • на набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста;
    • на Миллионной улице (от Дворцовой площади до Мраморного переулка);
    • в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади.

    Ограничения для пешеходов

    Из-за закрытия движения наземный транспорт частично изменит маршруты. О том, как он будет ходить, читайте в материале «Фонтанки».

    автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/архив
    автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/архив

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    Комментарии (1)

    serzh.ferro
    чем больше обнищание людей, тем больше парадов и всяких праздников.
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