Где в Петербурге закроют и ограничат движение из-за репетиций и парада Победы 9 мая

Репетиции и парад Победы 9 мая станут причиной серьезных ограничений движения. Несколько автомобилисты уже увидели, но главные еще впереди.

Когда проходят репетиции парада 9 мая



Обычно подготовка к параду на День Победы ведется в несколько этапов. Первая репетиция в 2022 году прошла 1 апреля. В течение последнего месяца их было еще несколько.

Впереди репетиция парада 5 мая, а также генеральная репетиция. В Петербурге она, вероятно, пройдет 7 мая (официально об этом не объявлено). Сам парад по традиции состоится утром 9 мая.

Ограничения движения в Петербурге на время репетиций парада ко Дню Победы



Первые серьезные ограничения были введены 28 апреля. Следующие идентичны. 5 мая (с 14:00 до 18:30) и 7 мая (с 07:00 до 12:30) будет полностью перекрыто движение:

