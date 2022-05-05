Где в Петербурге закроют и ограничат движение из-за репетиций и парада Победы 9 мая

Репетиции и парад Победы 9 мая станут причиной серьезных ограничений движения. Несколько автомобилисты уже увидели, но главные еще впереди.
Когда проходят репетиции парада 9 мая
Обычно подготовка к параду на День Победы ведется в несколько этапов. Первая репетиция в 2022 году прошла 1 апреля. В течение последнего месяца их было еще несколько.
Впереди репетиция парада 5 мая, а также генеральная репетиция. В Петербурге она, вероятно, пройдет 7 мая (официально об этом не объявлено). Сам парад по традиции состоится утром 9 мая.
Ограничения движения в Петербурге на время репетиций парада ко Дню Победы
Первые серьезные ограничения были введены 28 апреля. Следующие идентичны. 5 мая (с 14:00 до 18:30) и 7 мая (с 07:00 до 12:30) будет полностью перекрыто движение:
- по Адмиралтейской, Дворцовой набережным и Зимней канавки;
- по Невскому проспекту (от Садовой улицы до Дворцового проезда);
- по Адмиралтейскому проспекту (от Гороховой улицы до Невского проспекта);
- по Дворцовому проезду;
- по набережной реки Мойки (от Невского проспекта до Певческого моста);
- по Миллионной улице.
Какие ограничения движения введут в Петербурге во время парада Победы 9 мая
В 2022 году на время проведения парада, посвященного Дню Победы, будут введены следующие ограничения.
С 15:00 8 мая до 12:30 9 мая будет полностью закрыто движение по:
- Дворцовой набережной и набережной Зимней канавки;
- набережной реки Мойки (от Невского проспекта до Певческого моста);
- Миллионной улице;
- проезду вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади.
8 мая с 15:00 до 16:30 и 9 мая с 9:00 до 12:30 движение закроют:
- по Адмиралтейской набережной и Дворцовому проезду;
- по Невскому проспекту (от Садовой улицы до Дворцового проезда);
- по Адмиралтейскому проспекту (от Гороховой улицы до Невского проспекта).
Ограничения на парковку в центре Петербурга по время репетиций и парада
С полуночи 26 апреля до 12:30 9 мая нельзя парковаться:
- на набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста;
- на Миллионной улице (от Дворцовой площади до Мраморного переулка);
- в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади.
Ограничения для пешеходов
Из-за закрытия движения наземный транспорт частично изменит маршруты. О том, как он будет ходить, читайте в материале «Фонтанки».