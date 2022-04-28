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    Репетиция парада Победы перекроет центр Петербурга и пустит в объезд автобусы и троллейбусы

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    Центр Петербурга во второй половине дня 28 апреля перекроют для проведения репетиции парада ко Дню Победы. Наземный общественный транспорт тоже сменит маршруты на несколько часов.

    С 14:00 до 18:30 будет закрыто движение транспорта по:

    • набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста;
    • Миллионной улице;
    • проезду вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади;
    • набережной Зимней канавки;
    • Дворцовой набережной;
    • Дворцовому проезду;
    • Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского проспекта;
    • Адмиралтейской набережной;
    • Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда.

    Одновременно закрывается автобусное и троллейбусное движение по участку Невского проспекта от Садовой улицы до Дворцового проезда, Дворцовому проезду и Адмиралтейскому проспекту, сообщают в «Пассажиравтотрансе» и «Горэлектротрансе».

    Автобусы с 14:00 до 18:30 будут следовать:

    № 3 — от улицы Костюшко по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Невскому, Садовой улице, Ново-Никольскому мосту, Никольской площади и проспекту Римского-Корсакова (обратно — по действующей трассе до улицы Декабристов, далее по Декабристов, улице Глинки, проспекту Римского-Корсакова, Никольской площади, Ново-Никольскому мосту, Садовой улице, Невскому проспекту и далее по действующей трассе);

    № 7 — от Наличной улицы по действующей трассе до 1-й и Кадетской линии В.О., далее по Университетской набережной, Благовещенскому мосту, площади Труда, набережной Крюкова канала, Большой Морской улице, Поцелуеву мосту, улице Глинки, проспекту Римского-Корсакова, Никольской площади, Ново-Никольскому мосту, Садовой улице, Невскому проспекту и далее до Московского вокзала (обратно — по Невскому, Садовой, Ново-Никольскому мосту, Никольской площади, проспекту Римского-Корсакова, улице Глинки, Поцелуеву мосту, Большой Морской улице, улице и площади Труда, Благовещенскому мосту, Университетской набережной, 1-й и Кадетской линии В.О. и далее до Наличной улицы);

    № 22 — по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Невскому, Садовой улице, Ново-Никольскому мосту, Никольской площади, проспекту Римского-Корсакова, Лермонтовскому проспекту, улице Декабристов и далее до Двинской улицы (обратно — по действующей трассе до улицы Декабристов, далее по улице Глинки, проспекту Римского-Корсакова, Никольской площади, Ново-Никольскому мосту, Садовой улице, Невскому проспекту и далее до улицы Стасовой);

    № 24 — от Хасанской улицы по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Садовой улице, Ново-Никольскому мосту, Никольской площади, проспекту Римского-Корсакова, улице Глинки, Поцелуеву мосту, Большой Морской улице, улице и площади Труда, Благовещенскому мосту, набережной Лейтенанта Шмидта и далее по действующей трассе до станции метро «Василеостровская» (обратно — по действующей трассе до 1-й и Кадетской линии В.О., далее по Университетской набережной, Благовещенскому мосту, площади Труда, набережной Крюкова канала, Большой Морской улице, Поцелуеву мосту, улице Глинки, проспекту Римского-Корсакова, Никольской площади, Ново-Никольскому мосту, Садовой улице, Невскому проспекту и далее до Хасанской улицы);

    № 27 — от Белорусской улицы по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Невскому, Садовой, Ново-Никольскому, Никольской площади и проспекту Римского-Корсакова (обратно — по действующей трассе до улицы Декабристов, далее по Декабристов, улице Глинки, проспекту Римского-Корсакова, Никольской площади, Ново-Никольскому мосту, Садовой, Невскому и далее по действующей трассе до Белорусской улицы).

    Троллейбусы будут ходить:

    № 1 — от конечной станции «Улица Маршала Тухачевского» по действующей трассе до Суворовского проспекта, далее по Суворовскому до конечной станции «Тульская улица»;

    № 5 — от конечной станции «Улица Маршала Тухачевского» по улице Маршала Тухачевского, Апрельской улице, проспекту Металлистов, Якорной улице, Большеохтинскому мосту, Тульской улице, Суворовскому проспекту и Невскому проспекту до конечной станции «Проспект Бакунина»;

    № 7 — от конечной станции «Таллинская улица» по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Невскому, проспекту Бакунина, Мытнинской улице (обратно — по Мытнинской и Полтавской улицам) и 8-й Советской улице до конечной станции «Новгородская улица»;

    № 10 — по двум трассам:

    • от конечной станции «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, переулкам Талалихина и Нестерова, Съезжинской улице (обратно по Большому проспекту П.С.) до конечной станции «Съезжинская улица»;
    • от конечной станции «Таллинская улица» по улице Стахановцев, Заневскому и Новочеркасскому проспектам (обратно — по Новочеркасскому и Таллинской улице), Большеохтинскому мосту, Тульской улице, Суворовскому и Невскому проспектам, проспекту Бакунина, Мытнинской улице (обратно — по Мытнинской и Полтавской улицам) и 8-й Советской улице до конечной станции «Новгородская улица»;

    № 11 — по двум трассам:

    • от конечной станции «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, переулкам Талалихина и Нестерова, Съезжинской улице (обратно по Большому проспекту П.С.) до конечной станции «Съезжинская улица»;
    • от конечной станции «Таллинская улица» по улице Стахановцев, Заневскому проспекту, мосту Александра Невского, Невскому и Суворовскому проспектам до конечной станции «Тульская улица»;

    № 17 — от конечной станции «Улица Костюшко» по действующей трассе до Малой Морской улице, далее по Малой Морской, Исаакиевской площади, Конногвардейскому бульвару, площади Труда, улице Якубовича и Конногвардейскому переулку до конечной станции «Конногвардейский бульвар» (обратно — по Конногвардейскому бульвару, Почтамтскому переулку и улице Якубовича);

    № 22 — от конечной станции «Хасанская улица» по действующей трассе до Суворовского проспекта, далее по Суворовскому до конечной станции «Тульская улица».

    Кроме того, до 12:30 9 мая запрещено парковать транспорт на набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади и на Миллионной улице от Дворцовой площади до Мраморного переулка.

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