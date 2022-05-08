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    «Маяковская» закроется на час, остальные — будут открыты только на выход. Как День Победы изменит режим работы центральных станций метро

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    Часть станций метро в центре Петербурга будут работать только на выход 9 мая в связи с празднованием Дня Победы, рассказали в пресс-службе городской подземки в воскресенье, 8 мая.

    Пассажиры не смогут войти на станцию «Адмиралтейская» с 08:30 до 11:30 и с 19:00 до 21:00 часов. В таком же режиме с 08:30 до 22:00 будет работать вестибюль № 2 станции «Невский проспект» с выходом на канал Грибоедова, вестибюль № 1 вместе с прилегающим к нему подуличным переходом будут закрыты на вход и выход пассажиров до особого распоряжения.

    Также полностью закроется на час станция «Маяковская». С 14:30 до 15:30 часов поезда будут следовать мимо нее без остановок. Соответственно, пересадкой воспользоваться тоже не получится.

    Обе станции «Площадь Александра Невского» будут работать только на выход с 14:00 до 15:30 часов. С 14:30 до 15:30 на такой же режим перейдет вестибюль «Площади Восстания» с выходом на улицу Восстания. При этом пассажиры смогут входить и выходить через второй вестибюль, на Московском вокзале.

    Вечером с 20:20 до 21:00 на вход закроется «Горьковская».

    В метрополитене дают понять, что это могут быть не единственные ограничения. К ним могут прибегнуть, чтобы оперативно регулировать пассажиропоток.

    Подробнее о том, как Петербург отпразднует День Победы, читайте в нашем материале. В программе парад на Дворцовой и салют у стен Петропавловской крепости.

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