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    Как пройдет День Победы в Петербурге

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    7 комментариев

    День Победы в Петербурге традиционно будет насыщен событиями: от парада на Дворцовой площади до вечернего салюта. Рассказываем о главных мероприятиях 9 Мая.

    автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/архив
    автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/архив
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    Парад на Дворцовой площади

    В параде 9 Мая на Дворцовой площади примут участие около 4100 человек. Это курсанты военных вузов, кадеты, юнармейцы и военнослужащие других силовых ведомств. Будет задействовано более 80 единиц различных видов вооружения и военной техники. Например, горожанам и гостям Петербурга впервые представят береговой ракетный комплекс «Бастион».

    В воздушной части парада покажут:

    • вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28 «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор»;
    • транспортные самолеты Ан-26, Ан-12 и Ту-134;
    • истребители МиГ-31БМ.

    Лучшие точки обзора смотрите здесь.

    Чествование ветеранов

    День Победы в Петербурге не обойдется без чествования ветеранов Великой Отечественной войны.

    В 14:30 от площади Восстания по Невскому проспекту стартует проезд ветеранов на ретроавтомобилях. Закончится он традиционно на Дворцовой площади.

    «Бессмертный полк» на Невском проспекте

    Еще одно важное событие 9 Мая в Петербурге — прохождение «Бессмертного полка». В 2022 году маршрут традиционный — от площади Александра Невского до Дворцовой.

    Сбор участников «Бессмертного полка» 9 Мая 2022 года начнется в 13:00. Старт запланирован на 15:00.

    Завершится шествие «Бессмертного полка» концертом на Дворцовой площади.

    Кто будет выступать на Дворцовой площади 9 Мая

    В 2022 году на праздничной сцене, установленной на Дворцовой площади, хедлайнерами будут Сергей Безруков и Василий Герелло. Музыкальное сопровождение обеспечит Ансамбль песни и пляски Западного военного округа и Детский хор радио и телевидения.

    Перед зрителями выступят солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Григорий Чернецов, актриса Карина Чепурнова и победитель шоу «Голос» Пётр Захаров.

    Во сколько пройдет салют 9 Мая в Петербурге

    Праздничный салют в Петербурге начнется в 22:00 у стен Петропавловской крепости. Как правило, он длится около 10 минут.

    В 2021 году расчеты выпустили в общей сложности более 1500 изделий 50 видов: «Рубин», «Ассоль», «Фиалка», «Вега», «Татьянин день», «Браслет» и др. Пуск фейерверков 30 холостыми залпами сопроводили двенадцать артиллерийских орудий Д-44.

    Традиционно, чтобы увидеть салют, жители и гости Петербурга собираются на набережных. Одними из лучших точек считаются Дворцовая набережная и Троицкая площадь, а также одноименные мосты.

    Текстовую трансляцию мы будем вести в своем телеграм-канале «Фонтанка SPB Online» — фотографии, видео, впечатления и наблюдения корреспондентов будут оперативно публиковаться здесь.

    автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/архив
    автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/архив

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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    Комментарии (7)

    VKuser54628618
    Тем временем собираем деньги на лечение детей по ТВ...
    260657101
    В советский период Парад Победы проводился лишь в юбилейные 1965, 1985 и 1990 годы. С 1995-го парад проходит ежегодно на главной площади РФ. Когда нет своих побед и достижений, ничего не остается как использовать то , в чем нет твоей личной заслуги. Мне как человеку выросшему в СССР и видевшему как реально отмечали этот "Праздник со слезами на глазах", те кто дейстивтельно спасли мир от реальных, а не телевизионных нацистов, просто обидно видеть все это.
    Денеб
    Праздник страны, исчезнувшей с карты мира в 1991 году.......
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