Как пройдет День Победы в Петербурге

День Победы в Петербурге традиционно будет насыщен событиями: от парада на Дворцовой площади до вечернего салюта. Рассказываем о главных мероприятиях 9 Мая.
Парад на Дворцовой площади
В параде 9 Мая на Дворцовой площади примут участие около 4100 человек. Это курсанты военных вузов, кадеты, юнармейцы и военнослужащие других силовых ведомств. Будет задействовано более 80 единиц различных видов вооружения и военной техники. Например, горожанам и гостям Петербурга впервые представят береговой ракетный комплекс «Бастион».
В воздушной части парада покажут:
- вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28 «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор»;
- транспортные самолеты Ан-26, Ан-12 и Ту-134;
- истребители МиГ-31БМ.
Лучшие точки обзора смотрите здесь.
Чествование ветеранов
День Победы в Петербурге не обойдется без чествования ветеранов Великой Отечественной войны.
В 14:30 от площади Восстания по Невскому проспекту стартует проезд ветеранов на ретроавтомобилях. Закончится он традиционно на Дворцовой площади.
«Бессмертный полк» на Невском проспекте
Еще одно важное событие 9 Мая в Петербурге — прохождение «Бессмертного полка». В 2022 году маршрут традиционный — от площади Александра Невского до Дворцовой.
Сбор участников «Бессмертного полка» 9 Мая 2022 года начнется в 13:00. Старт запланирован на 15:00.
Завершится шествие «Бессмертного полка» концертом на Дворцовой площади.
Кто будет выступать на Дворцовой площади 9 Мая
В 2022 году на праздничной сцене, установленной на Дворцовой площади, хедлайнерами будут Сергей Безруков и Василий Герелло. Музыкальное сопровождение обеспечит Ансамбль песни и пляски Западного военного округа и Детский хор радио и телевидения.
Перед зрителями выступят солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Григорий Чернецов, актриса Карина Чепурнова и победитель шоу «Голос» Пётр Захаров.
Во сколько пройдет салют 9 Мая в Петербурге
Праздничный салют в Петербурге начнется в 22:00 у стен Петропавловской крепости. Как правило, он длится около 10 минут.
В 2021 году расчеты выпустили в общей сложности более 1500 изделий 50 видов: «Рубин», «Ассоль», «Фиалка», «Вега», «Татьянин день», «Браслет» и др. Пуск фейерверков 30 холостыми залпами сопроводили двенадцать артиллерийских орудий Д-44.
Традиционно, чтобы увидеть салют, жители и гости Петербурга собираются на набережных. Одними из лучших точек считаются Дворцовая набережная и Троицкая площадь, а также одноименные мосты.
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