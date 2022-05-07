Как пройдет День Победы в Петербурге

День Победы в Петербурге традиционно будет насыщен событиями: от парада на Дворцовой площади до вечернего салюта. Рассказываем о главных мероприятиях 9 Мая.

В параде 9 Мая на Дворцовой площади примут участие около 4100 человек. Это курсанты военных вузов, кадеты, юнармейцы и военнослужащие других силовых ведомств. Будет задействовано более 80 единиц различных видов вооружения и военной техники. Например, горожанам и гостям Петербурга впервые представят береговой ракетный комплекс «Бастион».

Лучшие точки обзора смотрите здесь.



Чествование ветеранов



День Победы в Петербурге не обойдется без чествования ветеранов Великой Отечественной войны.



В 14:30 от площади Восстания по Невскому проспекту стартует проезд ветеранов на ретроавтомобилях. Закончится он традиционно на Дворцовой площади.



«Бессмертный полк» на Невском проспекте



Еще одно важное событие 9 Мая в Петербурге — прохождение «Бессмертного полка». В 2022 году маршрут традиционный — от площади Александра Невского до Дворцовой.



Сбор участников «Бессмертного полка» 9 Мая 2022 года начнется в 13:00. Старт запланирован на 15:00.



Завершится шествие «Бессмертного полка» концертом на Дворцовой площади.



Кто будет выступать на Дворцовой площади 9 Мая



В 2022 году на праздничной сцене, установленной на Дворцовой площади, хедлайнерами будут Сергей Безруков и Василий Герелло. Музыкальное сопровождение обеспечит Ансамбль песни и пляски Западного военного округа и Детский хор радио и телевидения.



Перед зрителями выступят солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Григорий Чернецов, актриса Карина Чепурнова и победитель шоу «Голос» Пётр Захаров.

