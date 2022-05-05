В Петербурге впервые покажут ракетный комплекс «Бастион», встревоживший соседей

У меня вопрос, если мы не умеем толком, делать продукцию гражданского назначения, то почему и откуда такая наивная уверенность, что оружие у нас ого-ого, аналогов в мире нет. Даже в СССР если что, действительность очень сильно отличалась от заявленных ТТХ и военные конфликты того времени, особенно на Ближнем Востоке, показали чего на самом деле стоят, хваленные ПВО и авиация. Да и с ВМФ тоже было не все так однозначно, кто служил тот поймет о чем я. Ну и текущая спецоперация заставляет тоже подумать, ну конечно касается тем, кто своей головой думает и еще есть чем.