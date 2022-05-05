В Петербурге впервые покажут ракетный комплекс «Бастион», встревоживший соседей

Береговой ракетный комплекс «Бастион» впервые примет участие в параде Победы на Дворцовой площади в Петербурге. Один из них замечен фотографом «Фонтанки» 5 мая во время очередной репетиции.
По данным «Фонтанки», это совершенно новый комплекс, один из тех, что в середине апреля поступили на вооружение в Западный военный округ. Тогда видео с БРПК разошлись по telegram-каналам с информацией о том, что финны якобы очень обеспокоены «Бастионами», замеченными недалеко от их границы.
Минобороны России
В марте Минобороны РФ заявило об использовании берегового ракетного комплекса «Бастион» в ходе специальной военной операции на Украине. Ракетами «Бастиона» были уничтожены центры радио- и радиотехнической разведки украинских сил в Одесской области, в населенных пунктах Великий Дальник и Великодолинское.