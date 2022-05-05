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    В Петербурге впервые покажут ракетный комплекс «Бастион», встревоживший соседей

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    12 комментариев

    Береговой ракетный комплекс «Бастион» впервые примет участие в параде Победы на Дворцовой площади в Петербурге. Один из них замечен фотографом «Фонтанки» 5 мая во время очередной репетиции.

    По данным «Фонтанки», это совершенно новый комплекс, один из тех, что в середине апреля поступили на вооружение в Западный военный округ. Тогда видео с БРПК разошлись по telegram-каналам с информацией о том, что финны якобы очень обеспокоены «Бастионами», замеченными недалеко от их границы.

    Минобороны России

    В марте Минобороны РФ заявило об использовании берегового ракетного комплекса «Бастион» в ходе специальной военной операции на Украине. Ракетами «Бастиона» были уничтожены центры радио- и радиотехнической разведки украинских сил в Одесской области, в населенных пунктах Великий Дальник и Великодолинское.

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    «Бастион» — береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой П-800 «Оникс» / «Яхонт». В 2022 году планируется перевооружение БРПК гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Это должно увеличить дальность до 1 — 1,5 тысячи километров. «Бастион» предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

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    Комментарии (12)

    252674901
    Покажите нам российский автомобиль, стиральную машину, удивившие мир.
    07A
    Ответ-США потеряли во Вьетнаме 3744 самолета. обделались так, что до сих пор снимают сотнями фильмы о своих ссыкливых героях. Сейчас ракеты и снаряды попадают в цели каждый день, почитайте укроканалы телеги, визжат и плачут, плачут и визжат! Думайте своей головой, если она есть, конечно!
    260657101
    У меня вопрос, если мы не умеем толком, делать продукцию гражданского назначения, то почему и откуда такая наивная уверенность, что оружие у нас ого-ого, аналогов в мире нет. Даже в СССР если что, действительность очень сильно отличалась от заявленных ТТХ и военные конфликты того времени, особенно на Ближнем Востоке, показали чего на самом деле стоят, хваленные ПВО и авиация. Да и с ВМФ тоже было не все так однозначно, кто служил тот поймет о чем я. Ну и текущая спецоперация заставляет тоже подумать, ну конечно касается тем, кто своей головой думает и еще есть чем.
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