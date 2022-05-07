Воздушная часть парада над Дворцовой сокращена вдвое. Горожанам не покажут фронтовые бомбардировщики и многоцелевые истребители

Во время генеральной репетиции военного парада Победы над главной площадью Петербурга пролетели только 14 из заявленных 30 единиц летательных аппаратов. Авиационная часть будет представлена вертолетами, самолетами-траспортниками и группой Миг-31.

Как передает корреспондент «Фонтанки», 7 мая на Дворцовой площади состоялась финальная тренировка парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Особое внимание обратили на себя летчики — их оказалось меньше, чем было анонсировано на официальном сайте Минобороны. Согласно апрельскому пресс-релизу Западного военного округа, в воздушной части планировалось задействовать «30 летательных аппаратов»:

Однако 7 мая над Дворцовой в парадном строю не оказалось представителей оперативно-тактической авиации, а конкретно самолетов «семейства» Сухого. Официальных объяснений, почему изменилось количество техники, не поступало.

Парад Победы состоится в Петербурге 9 Мая в 10:00. В нем примут участие более 4 тысяч кадетов, курсантов, военнослужащих и представителей других силовых структур. В составе механизированных колон заявлено более 80 единиц техники, включая напугавший финнов береговой ракетный комплекс «Бастион».



С подробным графиком ограничения дорожного движения можно ознакомиться здесь. Программу праздничных мероприятий 9 Мая читайте здесь.

