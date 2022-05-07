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    Воздушная часть парада над Дворцовой сокращена вдвое. Горожанам не покажут фронтовые бомбардировщики и многоцелевые истребители

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    16 комментариев
    Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
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    Во время генеральной репетиции военного парада Победы над главной площадью Петербурга пролетели только 14 из заявленных 30 единиц летательных аппаратов. Авиационная часть будет представлена вертолетами, самолетами-траспортниками и группой Миг-31.

    Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
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    Как передает корреспондент «Фонтанки», 7 мая на Дворцовой площади состоялась финальная тренировка парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Особое внимание обратили на себя летчики — их оказалось меньше, чем было анонсировано на официальном сайте Минобороны. Согласно апрельскому пресс-релизу Западного военного округа, в воздушной части планировалось задействовать «30 летательных аппаратов»:

    • самый большой серийно выпускаемый вертолет Ми-26;
    • вертолет Ка-52, Ми-28, Ми-8;
    • группа самолетов военно-транспортной авиации Ан-26, Ан-12 и Ту-134;
    • истребители Су-30СМ;
    • сверхзвуковые истребители-перехватчики с дальним радиусом действия МиГ-31;
    • истребители-бомбардировщики Су-34;
    • сверхманевренные истребители с изменяемым вектором тяги Су-35.

    Однако 7 мая над Дворцовой в парадном строю не оказалось представителей оперативно-тактической авиации, а конкретно самолетов «семейства» Сухого. Официальных объяснений, почему изменилось количество техники, не поступало.

    Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
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    Парад Победы состоится в Петербурге 9 Мая в 10:00. В нем примут участие более 4 тысяч кадетов, курсантов, военнослужащих и представителей других силовых структур. В составе механизированных колон заявлено более 80 единиц техники, включая напугавший финнов береговой ракетный комплекс «Бастион».

    С подробным графиком ограничения дорожного движения можно ознакомиться здесь. Программу праздничных мероприятий 9 Мая читайте здесь.

    Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»

    9 Мая мы будем вести трансляцию в своем телеграм-канале «Фонтанка SPB Online» — фотографии, видео, впечатления и наблюдения корреспондентов будут оперативно публиковаться здесь.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (16)

    267288717
    Ну, в принципе правильно - если уж начали... СВО, то нужно воевать, а не показухой и пусканием пыли в глаза заниматься. Лучше бы солдатам и курсантам тоже дали спокойно учёбой и боевой подготовкой заниматься, а не отвлекали их на 2-3 месячную подготовку к параду. А то ведь когда солдаты и их офицеры лучше всего владеют строевой подготовкой, то это не в лучшую сторону сказывается на уровне потерь.
    Piter Russo
    Как же украинцы в комментариях переживают за российские самолеты.
    274621269
    "не покажут фронтовые бомбардировщики и многоцелевые истребители"... ой, а шо ж такое?!. кончилися усе?!.
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