Перекрытия для пассажиров. Как 9 мая будет работать общественный транспорт Петербурга

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы 9 мая заставят менять маршруты не только частный, но и общественный транспорт Петербурга. «Фонтанка» собрала информацию для пешеходов: о работе автобусов, троллейбусов, трамваев и метро.

С 6:00 до 18:00 9 мая закроют движение транспорта по Невскому проспекту от площади Александра Невского до Дворцового проезда, Дворцовому проезду, Лиговскому проспекту от 2-й Советской улицы до Кузнечного переулка и площади Восстания. В связи с этим автобусы, троллейбусы и трамваи пустят по измененным маршрутам, сообщает 6 мая пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга.

Автобусы Автобусы будут следовать: №3 — от остановки «улица Костюшко» до остановки «Кузнечный переулок»; после высадки пассажиров на остановке «Кузнечный переулок» развернется и поедет по Кузнечному переулку, улице Марата, Свечному переулку, Лиговскому проспекту и далее по действующей трассе до остановки «улица Костюшко»;

— от остановки «улица Костюшко» до остановки «Кузнечный переулок»; после высадки пассажиров на остановке «Кузнечный переулок» развернется и поедет по Кузнечному переулку, улице Марата, Свечному переулку, Лиговскому проспекту и далее по действующей трассе до остановки «улица Костюшко»; №7 — от остановки «Наличная улица» до станции метро «Василеостровская»; по действующей трассе до 1-й и Кадетской линии В.О., далее по 1-й и Кадетской линии В.О., Университетской набережной, 8–9-й линии В.О., Большому проспекту В.О. и далее по действующей трассе до остановки «Наличная улица»;

— от остановки «Наличная улица» до станции метро «Василеостровская»; по действующей трассе до 1-й и Кадетской линии В.О., далее по 1-й и Кадетской линии В.О., Университетской набережной, 8–9-й линии В.О., Большому проспекту В.О. и далее по действующей трассе до остановки «Наличная улица»; №8 — от остановки «Уткина Заводь» по действующей трассе до остановки «Херсонская улица», далее по Херсонской и Исполкомской улицам, улице Бакунина, Синопской набережной, проспекту Обуховской Обороны и далее по действующей трассе до остановки «Уткина Заводь»;

— от остановки «Уткина Заводь» по действующей трассе до остановки «Херсонская улица», далее по Херсонской и Исполкомской улицам, улице Бакунина, Синопской набережной, проспекту Обуховской Обороны и далее по действующей трассе до остановки «Уткина Заводь»; №10 — от остановки «Крестовский остров» по действующей трассе до 1-й и Кадетской линий В.О., далее по 1-й и Кадетской линии В.О., Университетской набережной, Благовещенскому мосту, площади Труда, Конногвардейскому бульвару, Исаакиевской площади, Вознесенскому проспекту и далее по действующей трассе до Балтийского вокзала; от Балтийского вокзала по действующей трассе до Вознесенского проспекта, далее по Вознесенскому, Исаакиевской площади, Конногвардейскому бульвару, площади Труда, Благовещенскому мосту, Университетской набережной, 1-й и Кадетской линии В.О. и далее по действующей трассе до остановки «Крестовский остров»;

— от остановки «Крестовский остров» по действующей трассе до 1-й и Кадетской линий В.О., далее по 1-й и Кадетской линии В.О., Университетской набережной, Благовещенскому мосту, площади Труда, Конногвардейскому бульвару, Исаакиевской площади, Вознесенскому проспекту и далее по действующей трассе до Балтийского вокзала; от Балтийского вокзала по действующей трассе до Вознесенского проспекта, далее по Вознесенскому, Исаакиевской площади, Конногвардейскому бульвару, площади Труда, Благовещенскому мосту, Университетской набережной, 1-й и Кадетской линии В.О. и далее по действующей трассе до остановки «Крестовский остров»; №15 — от остановки «Белорусская улица» до угла Лиговского проспекта и улицы Жуковского; от остановки «Белорусская улица» по действующей трассе до угла Лиговского проспекта и улицы Жуковского, а обратно — по улице Жуковского, Литейному проспекту, улице Некрасова и далее по действующей трассе до остановки «Белорусская улица»;

— от остановки «Белорусская улица» до угла Лиговского проспекта и улицы Жуковского; от остановки «Белорусская улица» по действующей трассе до угла Лиговского проспекта и улицы Жуковского, а обратно — по улице Жуковского, Литейному проспекту, улице Некрасова и далее по действующей трассе до остановки «Белорусская улица»; №22 — на участке «улица Стасовой — улица Жуковского» от остановки «улица Стасовой» по действующей трассе до улицы Восстания, далее по улице Жуковского, Литейному проспекту, улице Некрасова, улице Восстания и далее по действующей трассе до остановки «улица Стасовой»; на участке «Двинская улица — Театральная площадь» от Двинской улицы по действующей трассе до улицы Декабристов, далее по Декабристов, улице Глинки (остановка «Театральная площадь») и обратно по улице Глинки, проспекту Римского-Корсакова, Лермонтовскому проспекту, улице Декабристов и далее по действующей трассе до Двинской улицы;

— на участке «улица Стасовой — улица Жуковского» от остановки «улица Стасовой» по действующей трассе до улицы Восстания, далее по улице Жуковского, Литейному проспекту, улице Некрасова, улице Восстания и далее по действующей трассе до остановки «улица Стасовой»; на участке «Двинская улица — Театральная площадь» от Двинской улицы по действующей трассе до улицы Декабристов, далее по Декабристов, улице Глинки (остановка «Театральная площадь») и обратно по улице Глинки, проспекту Римского-Корсакова, Лермонтовскому проспекту, улице Декабристов и далее по действующей трассе до Двинской улицы; №24 — от остановки «Хасанская улица» до метро «Новочеркасская»; от остановки «Хасанская улица» по действующей трассе до остановки «станция метро «Новочеркасская», там высадят пассажиров, поедут по Заневскому проспекту, развернутся под мостом Александра Невского, далее по Заневскому и по действующей трассе до остановки «Хасанская улица»;

— от остановки «Хасанская улица» до метро «Новочеркасская»; от остановки «Хасанская улица» по действующей трассе до остановки «станция метро «Новочеркасская», там высадят пассажиров, поедут по Заневскому проспекту, развернутся под мостом Александра Невского, далее по Заневскому и по действующей трассе до остановки «Хасанская улица»; №26 — от остановки «Кировский завод» до остановки «Кузнечный переулок»; после высадки пассажиров на остановке «Кузнечный переулок» — разворот, далее по Кузнечному переулку, улице Марата, Свечному переулку, Лиговскому проспекту и далее по действующей трассе до остановки «Кировский завод»;

— от остановки «Кировский завод» до остановки «Кузнечный переулок»; после высадки пассажиров на остановке «Кузнечный переулок» — разворот, далее по Кузнечному переулку, улице Марата, Свечному переулку, Лиговскому проспекту и далее по действующей трассе до остановки «Кировский завод»; №27 — от остановки «Белорусская улица» до метро «Новочеркасская»; от остановки «Белорусская улица» по действующей трассе до остановки «станция метро «Новочеркасская», там высадят пассажиров, проследуют по Заневскому проспекту, развернутся под мостом Александра Невского, снова по Заневскому — и далее по действующей трассе до остановки «Белорусская улица»;

— от остановки «Белорусская улица» до метро «Новочеркасская»; от остановки «Белорусская улица» по действующей трассе до остановки «станция метро «Новочеркасская», там высадят пассажиров, проследуют по Заневскому проспекту, развернутся под мостом Александра Невского, снова по Заневскому — и далее по действующей трассе до остановки «Белорусская улица»; №46 — от остановки «Ладожская» по действующей трассе до моста Александра Невского, далее по мосту Александра Невского, Амбарной, Херсонской и Исполкомской улицам и затем по действующей трассе до Белоостровской улицы; от Белоостровской улицы по действующей трассе до Херсонской улицы, далее по Херсонской улице, Синопской набережной на мост Александра Невского, по мосту и далее по действующей трассе до остановки «Ладожская»;

— от остановки «Ладожская» по действующей трассе до моста Александра Невского, далее по мосту Александра Невского, Амбарной, Херсонской и Исполкомской улицам и затем по действующей трассе до Белоостровской улицы; от Белоостровской улицы по действующей трассе до Херсонской улицы, далее по Херсонской улице, Синопской набережной на мост Александра Невского, по мосту и далее по действующей трассе до остановки «Ладожская»; №49 — от остановки «Двинская улица» до Никольской площади; от остановки «Двинская улица» по действующей трассе до Садовой улицы, далее по Садовой, Никольскому переулку, Ново-Никольскому мосту, Никольской площади, проспекту Римского-Корсакова (остановка «проспект Римского Корсакова, 39»), а обратно — по проспекту Римского Корсакова, Лермонтовскому проспекту, Садовой улице и по действующей трассе до остановки «Двинская улица»;

— от остановки «Двинская улица» до Никольской площади; от остановки «Двинская улица» по действующей трассе до Садовой улицы, далее по Садовой, Никольскому переулку, Ново-Никольскому мосту, Никольской площади, проспекту Римского-Корсакова (остановка «проспект Римского Корсакова, 39»), а обратно — по проспекту Римского Корсакова, Лермонтовскому проспекту, Садовой улице и по действующей трассе до остановки «Двинская улица»; №54 — от остановки «Малая Балканская улица» до остановки «Кузнечный переулок»; после высадки пассажиров на остановке «Кузнечный переулок» — разворот, далее по Кузнечному переулку, улице Марата, Свечному переулку, Лиговскому проспекту и далее по действующей трассе до остановки «Малая Балканская улица»;

— от остановки «Малая Балканская улица» до остановки «Кузнечный переулок»; после высадки пассажиров на остановке «Кузнечный переулок» — разворот, далее по Кузнечному переулку, улице Марата, Свечному переулку, Лиговскому проспекту и далее по действующей трассе до остановки «Малая Балканская улица»; №55 — от остановки «Херсонская улица» до Единого центра документов; от остановки «Херсонская улица» на углу с Синопской набережной по Херсонской улице, далее по Исполкомской улице и по действующей трассе до Единого центра документов; от Единого центра документов по действующей трассе до Синопской набережной, далее по ней и Херсонской улице до остановки «Херсонская улица»;

— от остановки «Херсонская улица» до Единого центра документов; от остановки «Херсонская улица» на углу с Синопской набережной по Херсонской улице, далее по Исполкомской улице и по действующей трассе до Единого центра документов; от Единого центра документов по действующей трассе до Синопской набережной, далее по ней и Херсонской улице до остановки «Херсонская улица»; №58 — от метро «Елизаровская» по действующей трассе до остановки «Херсонская улица», обратно — от остановки «Херсонская улица» по Херсонской и Исполкомской улицам, проспекту Бакунина, Синопской набережной, проспекту Обуховской Обороны и далее по действующей трассе до метро «Елизаровская»;

— от метро «Елизаровская» по действующей трассе до остановки «Херсонская улица», обратно — от остановки «Херсонская улица» по Херсонской и Исполкомской улицам, проспекту Бакунина, Синопской набережной, проспекту Обуховской Обороны и далее по действующей трассе до метро «Елизаровская»; №65 — от остановки «Двинская улица» до остановки «Кузнечный переулок», там пассажиров высадят, развернутся и поедут по Кузнечному переулку, улице Марата, Свечному переулку, Лиговскому проспекту и далее по действующей трассе до остановки «Двинская улица»;

— от остановки «Двинская улица» до остановки «Кузнечный переулок», там пассажиров высадят, развернутся и поедут по Кузнечному переулку, улице Марата, Свечному переулку, Лиговскому проспекту и далее по действующей трассе до остановки «Двинская улица»; №74 — от остановки «Малая Балканская улица» до остановки «Кузнечный переулок», после высадки пассажиров — разворот, и далее по Кузнечному переулку, улице Марата, Свечному переулку, Лиговскому проспекту и по действующей трассе до остановки «Малая Балканская улица»;

— от остановки «Малая Балканская улица» до остановки «Кузнечный переулок», после высадки пассажиров — разворот, и далее по Кузнечному переулку, улице Марата, Свечному переулку, Лиговскому проспекту и по действующей трассе до остановки «Малая Балканская улица»; №76, №91 — от остановки «ж/д станция Московская-Сортировочная» до остановки «Кузнечный переулок», после высадки пассажиров — разворот, и далее по Кузнечному переулку, улице Марата, Свечному переулку, Лиговскому проспекту и по действующей трассе «ж/д станция Московская-Сортировочная»;

— от остановки «ж/д станция Московская-Сортировочная» до остановки «Кузнечный переулок», после высадки пассажиров — разворот, и далее по Кузнечному переулку, улице Марата, Свечному переулку, Лиговскому проспекту и по действующей трассе «ж/д станция Московская-Сортировочная»; №105 — от остановки «Пискарёвка» до улицы Жуковского; по действующей трассе до улицы Восстания (остановка «Ковенский переулок»), далее по Восстания, улице Жуковского, Лиговскому проспекту, улицам Некрасова и Восстания и далее по действующей трассе до остановки «Пискарёвка»;

— от остановки «Пискарёвка» до улицы Жуковского; по действующей трассе до улицы Восстания (остановка «Ковенский переулок»), далее по Восстания, улице Жуковского, Лиговскому проспекту, улицам Некрасова и Восстания и далее по действующей трассе до остановки «Пискарёвка»; №132 — от остановки «Ручьи» до метро «Новочеркасская»; от остановки «Ручьи» по действующей трассе до Заневского проспекта (остановка «станция метро Новочеркасская»), далее по Заневскому, разворот под мостом Александра Невского, снова по Заневскому и далее по действующей трассе до остановки «Ручьи»;

— от остановки «Ручьи» до метро «Новочеркасская»; от остановки «Ручьи» по действующей трассе до Заневского проспекта (остановка «станция метро Новочеркасская»), далее по Заневскому, разворот под мостом Александра Невского, снова по Заневскому и далее по действующей трассе до остановки «Ручьи»; №141 — от остановки «улица Костюшко» до остановки «Кузнечный переулок», после высадки пассажиров — разворот, и далее по Кузнечному переулку, улице Марата, Свечному переулку, Лиговскому проспекту и по действующей трассе до остановки «улица Костюшко»;

— от остановки «улица Костюшко» до остановки «Кузнечный переулок», после высадки пассажиров — разворот, и далее по Кузнечному переулку, улице Марата, Свечному переулку, Лиговскому проспекту и по действующей трассе до остановки «улица Костюшко»; №169А — от остановки «Херсонская улица» до метро «Чернышевская»; от остановки «Херсонская улица» на углу с Синопской набережной по Херсонской улице, Исполкомской улице и далее по действующей трассе до метро «Чернышевская»; от метро «Чернышевская» по действующей трассе, затем по Синопской набережной и Херсонской улице до остановка «Херсонская улица»;

— от остановки «Херсонская улица» до метро «Чернышевская»; от остановки «Херсонская улица» на углу с Синопской набережной по Херсонской улице, Исполкомской улице и далее по действующей трассе до метро «Чернышевская»; от метро «Чернышевская» по действующей трассе, затем по Синопской набережной и Херсонской улице до остановка «Херсонская улица»; №181 — на участке улица Стасовой — Суворовский проспект; по действующей трассе до Суворовского проспекта, далее по Суворовскому и улице Моисеенко (остановка «Сквер Галины Старовойтовой»), а обратно — по улице Моисеенко, Мытнинской улице, 8-й Советской улице, Суворовскому проспекту и по действующей трассе до остановки «улица Маршала Тухачевского»;

— на участке улица Стасовой — Суворовский проспект; по действующей трассе до Суворовского проспекта, далее по Суворовскому и улице Моисеенко (остановка «Сквер Галины Старовойтовой»), а обратно — по улице Моисеенко, Мытнинской улице, 8-й Советской улице, Суворовскому проспекту и по действующей трассе до остановки «улица Маршала Тухачевского»; №191 — от остановки «Река Оккервиль» до метро «Новочеркасская»; от остановки «Река Оккервиль» по действующей трассе до Заневского проспекта (остановка «станция метро «Новочеркасская»), после высадки пассажиров — по Заневскому проспекту, разворот под мостом Александра Невского, снова по Заневскому и далее по действующей трассе до остановки «река Оккервиль»;

— от остановки «Река Оккервиль» до метро «Новочеркасская»; от остановки «Река Оккервиль» по действующей трассе до Заневского проспекта (остановка «станция метро «Новочеркасская»), после высадки пассажиров — по Заневскому проспекту, разворот под мостом Александра Невского, снова по Заневскому и далее по действующей трассе до остановки «река Оккервиль»; №290 — от Ржевской площади до улицы Чайковского; по действующей трассе до улицы Чайковского (остановка «проспект Чернышевского») и обратно по улице Чайковского, Литейному проспекту, Кирочной улице и по действующей трассе до Ржевской площади.

Маршрутки №№ К-8, К-16, К-28, К-76 и К-289 будут ходить по аналогичным объездным трассам. В Колпинском районе для проезда закроют бульвар Свободы, Пролетарскую улицу, Большой Ижорский мост, Красную и Адмиралтейскую улицы и бульвар Победы. В связи с этим с 13:00 до 16:30 и с 21:45 до 22:30 автобусы будут следовать: №192 — от остановки «Колпино, вокзал» по действующей трассе до улицы Ижорского Батальона, далее по улице Ижорского Батальона, Тверской и Оборонной улицам, Заводскому проспекту, улице Танкистов, Колпинскому шоссе с выходом на действующую трассу;

— от остановки «Колпино, вокзал» по действующей трассе до улицы Ижорского Батальона, далее по улице Ижорского Батальона, Тверской и Оборонной улицам, Заводскому проспекту, улице Танкистов, Колпинскому шоссе с выходом на действующую трассу; №196, №325, №374 — от остановки «Заводской проспект» по Заводскому проспекту, улице Веры Слуцкой, бульвару Трудящихся, Пролетарской улице, улице Танкистов с выходом на действующую трассу;

№324 — от остановки «Станция Метро «Шушары» по действующей трассе до Пролетарской улицы, далее по Пролетарской улице, бульвару Трудящихся, улице Веры Слуцкой, Заводскому проспекту, Оборонной улице и улице Тельмана;

— от остановки «Станция Метро «Шушары» по действующей трассе до Пролетарской улицы, далее по Пролетарской улице, бульвару Трудящихся, улице Веры Слуцкой, Заводскому проспекту, Оборонной улице и улице Тельмана; №326 — от остановки «Малая Балканская улица» по действующей трассе до улицы Веры Слуцкой, далее по улице Веры Слуцкой, Заводскому проспекту, Оборонной улице, Тверской улице, улице Ижорского Батальона с выходом на действующую трассу;

— от остановки «Малая Балканская улица» по действующей трассе до улицы Веры Слуцкой, далее по улице Веры Слуцкой, Заводскому проспекту, Оборонной улице, Тверской улице, улице Ижорского Батальона с выходом на действующую трассу; №328 — от Комбината строительных материалов по действующей трассе до Финляндской улицы, далее по Финляндской и Фидерной улицам, улице Танкистов, Заводскому проспекту, Оборонной улице, Рубежному шоссе с выходом на действующую трассу;

— от Комбината строительных материалов по действующей трассе до Финляндской улицы, далее по Финляндской и Фидерной улицам, улице Танкистов, Заводскому проспекту, Оборонной улице, Рубежному шоссе с выходом на действующую трассу; №330 — от остановки «Колпино, вокзал» до улицы Веры Слуцкой, далее по улице Веры Слуцкой, бульвару Трудящихся, Пролетарской улице, улице Танкистов, Колпинскому шоссе с выходом на действующую трассу;

— от остановки «Колпино, вокзал» до улицы Веры Слуцкой, далее по улице Веры Слуцкой, бульвару Трудящихся, Пролетарской улице, улице Танкистов, Колпинскому шоссе с выходом на действующую трассу; №327, №332, №336, №337, №337А, №475 — от остановки «Заводской проспект» по Заводскому проспекту, Оборонной и Тверской улицам, Банковскому переулку, улице Труда, Соборная улице с выходом на действующую трассу;

— от остановки «Заводской проспект» по Заводскому проспекту, Оборонной и Тверской улицам, Банковскому переулку, улице Труда, Соборная улице с выходом на действующую трассу; №390 — от остановки «Заводской проспект» по Заводскому проспекту, Оборонной и Тверской улицам, Банковскому переулку, улице Труда, Октябрьской улице и Привокзальной площади;

— от остановки «Заводской проспект» по Заводскому проспекту, Оборонной и Тверской улицам, Банковскому переулку, улице Труда, Октябрьской улице и Привокзальной площади; №366, №369, №386, №392 — движение по маршрутам приостановлено;

— движение по маршрутам приостановлено; №367 — от Комбината строительных материалов по действующей трассе до Колпинского шоссе, далее по Колпинскому шоссе, Заводскому проспекту, Оборонной улице, улице Тельмана с выходом на действующую трассу;

— от Комбината строительных материалов по действующей трассе до Колпинского шоссе, далее по Колпинскому шоссе, Заводскому проспекту, Оборонной улице, улице Тельмана с выходом на действующую трассу; №368 — от Комбината строительных материалов по действующей трассе до Колпинского шоссе, далее по Колпинскому шоссе, Заводскому проспекту, улице Анисимова, (обратно без заезда на улицу Анисимова), улице Ижорского Батальона с выходом на действующую трассу;

— от Комбината строительных материалов по действующей трассе до Колпинского шоссе, далее по Колпинскому шоссе, Заводскому проспекту, улице Анисимова, (обратно без заезда на улицу Анисимова), улице Ижорского Батальона с выходом на действующую трассу; №540 — от остановки «Заводской проспект» по Заводскому проспекту, Оборонной улице, улице Тельмана с выходом на действующую трассу.

Коммерческие автобусы будут ходить по аналогичным объездным трассам. В Зеленогорске 9 мая изменения внесут в трассы следующих маршрутов: с 10:45 до 12:00 автобусы №№ 211, 213, 318, 319, 322, 420, 420-А, 420-Б, 483, 483-А будут следовать в объезд по проспекту Ленина, Зеленогорскому шоссе, Выборгской улице, улице Мира, Широкой улице и Приморскому шоссе, а автобус №320 ходить не будет;

будут следовать в объезд по проспекту Ленина, Зеленогорскому шоссе, Выборгской улице, улице Мира, Широкой улице и Приморскому шоссе, а автобус ходить не будет; с 11:30 до 12:00 автобусы №211 будут приостанавливать движение из-за краткосрочных перекрытий дорог;

будут приостанавливать движение из-за краткосрочных перекрытий дорог; с 18:30 до 22:30 автобусы №№ 211, 213, 318, 319, 320, 322, 420, 420А, 420Б, 483, 483А пойдут в объезд по проспекту Ленина, Церковной улице и Приморскому шоссе. В Сестрорецке с 12:00 до 14:00 автобусы будут ходить: №211, 306 и 310 — по действующей трассе до Приморского шоссе далее по Приморскому шоссе с выходом на действующую трассу (в обратном направлении аналогично);

— по действующей трассе до Приморского шоссе далее по Приморскому шоссе с выходом на действующую трассу (в обратном направлении аналогично); №315 — по действующей трассе до улицы Воскова далее по улице Мосина, Приморскому шоссе с выходом на действующую трассу (в обратном направлении аналогично);

— по действующей трассе до улицы Воскова далее по улице Мосина, Приморскому шоссе с выходом на действующую трассу (в обратном направлении аналогично); №307 — по действующей трассе до улицы Воскова далее по улице Мосина, 2-й Поперечной улице с выходом на действующую трассу;

— по действующей трассе до улицы Воскова далее по улице Мосина, 2-й Поперечной улице с выходом на действующую трассу; №309 — по действующей трассе до 2-й Поперечной улице, улицам Мосина и Воскова, Дубковскому шоссе с выходом на действующую трассу;

— по действующей трассе до 2-й Поперечной улице, улицам Мосина и Воскова, Дубковскому шоссе с выходом на действующую трассу; №311/312 — закрываются;

— закрываются; №215 — от Гражданской улице Кронштадта по действующей трассе, Приморскому шоссе (остановка «Рыбацкая»), а обратно с разворотом по Приморскому шоссе (у Транспортной улицы) и выходом на действующую трассу;

— от Гражданской улице Кронштадта по действующей трассе, Приморскому шоссе (остановка «Рыбацкая»), а обратно с разворотом по Приморскому шоссе (у Транспортной улицы) и выходом на действующую трассу; №302 — от Приозерной улицы по действующей трассе, Приморскому шоссе (остановка «Рыбацкая»), разворот по Приморскому шоссе у Транспортной улицы и далее на действующую трассу.

В Песочном с 12:30 до 13:30 автобусные маршруты №№ 84, 109, 109А, 109Б, 259, 315 и 497 будут работать с приостановкой движения из-за краткосрочных перекрытий дорог. В Кронштадтском районе с 8:30 до 11:00 вносятся изменения в трассы маршрутов: №1КР — временно закроют;

— временно закроют; №2КР — от остановки «Кронштадт, Ленинградская пристань» по действующей трассе до Ленинградской улицы, далее по Ленинградской, улицам Аммермана, Восстания и Зосимова, Кронштадтскому шоссе, далее по действующей трассе до форта «Шанц» (в обоих направлениях);

— от остановки «Кронштадт, Ленинградская пристань» по действующей трассе до Ленинградской улицы, далее по Ленинградской, улицам Аммермана, Восстания и Зосимова, Кронштадтскому шоссе, далее по действующей трассе до форта «Шанц» (в обоих направлениях); №3КР — от остановки «Кронштадт, Ленинградская пристань» по действующей трассе до проспекта Ленина, далее по Ленина, улицам Мартынова и Зосимова, Гражданской улице, проспекту Ленина (обратно: по проспекту Ленина, Владимирской улице, улице Зосимова), улице Восстания, Кронштадтскому шоссе и далее по действующей трассе до квартала 19-Б (в обоих направлениях). В Петродворцовом районе с 9:30 до 13:00 внесут изменения в работу автобусов: №№ 210 и 359 — от остановок «Кировский завод» и «железнодорожная станция Сергиево» по своим трассам до Разводной улицы, далее по Разводной, Озерковой улице, улице Аврова и Привокзальной площади;

— от остановок «Кировский завод» и «железнодорожная станция Сергиево» по своим трассам до Разводной улицы, далее по Разводной, Озерковой улице, улице Аврова и Привокзальной площади; №200 — от остановки «Кировский завод» по своей трассе до Разводной улицы, далее по Разводной, Озерковой улице, улице Аврова, Привокзальной площади; от остановки «Ломоносов, вокзал» по своей трассе до Ораниенбаумского шоссе, далее по Ораниенбаумскому, бульвару Красных Курсантов, улице Халтурина и площади у железнодорожной станции «Старый Петергоф»;

— от остановки «Кировский завод» по своей трассе до Разводной улицы, далее по Разводной, Озерковой улице, улице Аврова, Привокзальной площади; от остановки «Ломоносов, вокзал» по своей трассе до Ораниенбаумского шоссе, далее по Ораниенбаумскому, бульвару Красных Курсантов, улице Халтурина и площади у железнодорожной станции «Старый Петергоф»; №№ 352 и 354 — временно закроют;

— временно закроют; №348 — от остановки «Ломоносов, вокзал» по действующей трассе до Ораниенбаумского шоссе, далее по Ораниенбаумскому, Знаменской улице, улице Морского Десанта, Конно-Гренадерской, Эйхенской и Разводной улицам, Санкт‑Петербургскому проспекту и далее по действующей трассе; от остановки «Птицефабрика «Красные Зори» по действующей трассе до Разводной улицы, далее по Разводной, Эйхенской и Прудовой улицам, улице Морского Десанта, Знаменской улице, Ораниенбаумскому и по действующей трассе;

— от остановки «Ломоносов, вокзал» по действующей трассе до Ораниенбаумского шоссе, далее по Ораниенбаумскому, Знаменской улице, улице Морского Десанта, Конно-Гренадерской, Эйхенской и Разводной улицам, Санкт‑Петербургскому проспекту и далее по действующей трассе; от остановки «Птицефабрика «Красные Зори» по действующей трассе до Разводной улицы, далее по Разводной, Эйхенской и Прудовой улицам, улице Морского Десанта, Знаменской улице, Ораниенбаумскому и по действующей трассе; №351А — от остановки «Новый Петергоф» по действующей трассе до Разводной улицы и обратно по Разводной, бульвару Разведчика, Блан-Менильской улице, бульвару Разведчика, Разводной улице, Санкт‑Петербургскому проспекту, Константиновской улице, Эрлеровскому бульвару, улице Аврова, Привокзальной площади; от остановки станция «Старый Петергоф» по бульвару Красных Курсантов и Рубинштейнской улице, а обратно — по Собственному проспекту, Бобыльской дороге, улице Халтурина с разворотом у Баушевской улицы и снова по улице Халтурина;

— от остановки «Новый Петергоф» по действующей трассе до Разводной улицы и обратно по Разводной, бульвару Разведчика, Блан-Менильской улице, бульвару Разведчика, Разводной улице, Санкт‑Петербургскому проспекту, Константиновской улице, Эрлеровскому бульвару, улице Аврова, Привокзальной площади; от остановки станция «Старый Петергоф» по бульвару Красных Курсантов и Рубинштейнской улице, а обратно — по Собственному проспекту, Бобыльской дороге, улице Халтурина с разворотом у Баушевской улицы и снова по улице Халтурина; №351Б — от остановки «Новый Петергоф» по действующей трассе до Разводной улицы, обратно — по Разводной улице, бульвару Разведчика, Блан-Менильской улице, бульвару Разведчика, Разводной улице, Санкт‑Петербургскому проспекту, Константиновской улице, Эрлеровскому бульвару, улице Аврова, Привокзальной площади; от остановки станция «Старый Петергоф» по улице Халтурина с разворотом у Баушевской улице, снова по улице Халтурина, затем по Бобыльской дороге и Собственному проспекту, а обратно по Рубинштейнской улице и бульвару Красных Курсантов;

— от остановки «Новый Петергоф» по действующей трассе до Разводной улицы, обратно — по Разводной улице, бульвару Разведчика, Блан-Менильской улице, бульвару Разведчика, Разводной улице, Санкт‑Петербургскому проспекту, Константиновской улице, Эрлеровскому бульвару, улице Аврова, Привокзальной площади; от остановки станция «Старый Петергоф» по улице Халтурина с разворотом у Баушевской улице, снова по улице Халтурина, затем по Бобыльской дороге и Собственному проспекту, а обратно по Рубинштейнской улице и бульвару Красных Курсантов; №353 — от остановке «Новый Петергоф» по действующей трассе до бульвара Разведчика (обратно: бульвар Разведчика, Блан-Менильская и Озерковая улицы, улица Аврова, Привокзальная площадь);

— от остановке «Новый Петергоф» по действующей трассе до бульвара Разведчика (обратно: бульвар Разведчика, Блан-Менильская и Озерковая улицы, улица Аврова, Привокзальная площадь); №356 (по трассе маршрута №360) — по Луизинской и Сашинской улицам, дороге Петергоф — Низино — Сашино, Бабигонскому шоссе, улице Шахматова, Университетскому проспекту (обратно: Университетский проспект, Чебышевская улица, Гостилицкое шоссе, Бабигонское шоссе);

(по трассе маршрута №360) — по Луизинской и Сашинской улицам, дороге Петергоф — Низино — Сашино, Бабигонскому шоссе, улице Шахматова, Университетскому проспекту (обратно: Университетский проспект, Чебышевская улица, Гостилицкое шоссе, Бабигонское шоссе); №№ 463, 463А и 489 — от Привокзальной площади по автобусному маршруту №360 до Гостилицкого шоссе, далее по действующим трассам;

— от Привокзальной площади по автобусному маршруту №360 до Гостилицкого шоссе, далее по действующим трассам; №№ 682, 683, 683А, 684, 685А, 686 — от остановки «Ломоносов, вокзал» по Кронштадтской улице, Дворцовому проспекту, улице Красного Флота, Ораниенбаумскому проспекту, улице Федюнинского, Астрономической улице, Гостилицкому шоссе и далее по действующим трассам.

Маршрутки №№ К-103, К-300, К-343, К-420, К-424 и К-424А поедут по таким же трассам. Троллейбусы В связи с перекрытиями движения в центре Петербурга С 7:00 до 8:00 9 мая изменятся маршруты троллейбусов №№ 1, 7, 10 и 11. Затем с 8:00 до 18:00 в объезд пустят троллейбусы маршрутов №№ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17 и 22. Подробнее о том, по каким трассам они будут следовать, читайте здесь. Трамваи Трамвай №3 с 8:00 до 18:00 от станции «Площадь Репина» пустят по Садовой улице, Лермонтовскому и Троицкому проспектам, 1-й Красноармейской улице, Загородному проспекту, Звенигородской улице, улице Марата, Свечному переулку, Лиговскому проспекту и Кузнечному переулку до конечной станции «Улица Марата». Метро Метро 9 мая будет работать по графику буднего дня, однако праздничные мероприятия и шествия акции «Бессмертный полк» внесут изменения в работу вестибюлей центральных станций метрополитена. В определенное время будут закрывать на вход или совсем вестибюли станций «Адмиралтейская», «Площадь Александра Невского», «Площадь Восстания», «Маяковская», «Невский проспект», «Гостиный двор» и «Горьковская».