Троллейбусы и трамваи 9 мая обойдут центр Петербурга

Перекрытия движения в Петербурге в связи с празднованием Дня Победы 9 мая скажутся не только на водителях, но и на пешеходах. Троллейбусы и трамваи изменят свои маршруты уже с семи часов утра, сообщает 5 мая пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».
С 7:00 до 8:00 9 мая закрывается троллейбусное движение по Дворцовому проезду. Троллейбусы будут следовать:
- № 1 — от конечной станции «Улица Маршала Тухачевского» по действующей трассе до конечной станции «Адмиралтейский проспект»;
- № 7 — от конечной станции «Таллинская улица» по действующей трассе до конечной станции «Адмиралтейский проспект»;
- № 10 — от конечной станции «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, переулкам Талалихина и Нестерова и Съезжинской улице (обратно — по Большому проспекту П.С.) до конечной станции «Съезжинская улица»;
- № 11 — от конечной станции «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, переулкам Талалихина и Нестерова и Съезжинской улице (обратно — по Большому проспекту П.С.) до конечной станции «Съезжинская улица».
С 8:00 до 18:00 закроют движение троллейбусов по Невскому проспекту от Дворцового проезда до площади Александра Невского и Суворовскому проспекту от Невского проспекта до 2-й Советской улицы, и они пойдут:
- № 1 — от конечной станции «Улица Маршала Тухачевского» по действующей трассе до конечной станции «Таллинская улица»;
- № 3 — от конечной станции «Улица Маршала Тухачевского» по улице Маршала Тухачевского, Апрельской улице, проспекту Металлистов, Якорной улице, Комаровскому проезду, Большеохтинскому мосту, Тульской улице, Суворовскому проспекту, Кирочной и Потемкинской улицам, улице Чайковского (обратно — по Литейному проспекту и Кирочной улице) до конечной станции «Литейный проспект»;
- № 5 — от конечной станции «Улица Маршала Тухачевского» по улице Маршала Тухачевского, Апрельской улице, проспекту Металлистов, Якорной улице, Комаровскому проезду, Большеохтинскому мосту, Тульской улице, Суворовскому проспекту, Кирочной и Потемкинской улицам, улице Чайковского (обратно — по Литейному проспекту и Кирочной улице) до конечной станции «Литейный проспект»;
- № 7 — от конечной станции «Таллинская улица» по действующей трассе до Кирочной улицы, далее по Кирочной, Потемкинской улице, улице Чайковского (обратно — по Литейному проспекту и Кирочной улице) до конечной станции «Литейный проспект»;
- № 8 — от конечной станции «Троллейбусный парк № 2» по действующей трассе до Кирочной улицы, далее по Кирочной и Суворовскому проспекту до конечной станции «Тульская улица»;
- № 10 — от конечной станции «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, переулкам Талалихина и Нестерова и Съезжинской улице (обратно — по Большому проспекту П.С.) до конечной станции «Съезжинская улица»;
- № 11 — от конечной станции «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, переулкам Талалихина и Нестерова и Съезжинской улице (обратно — по Большому проспекту П.С.) до конечной станции «Съезжинская улица»;
- № 14 — от конечной станции «Проспект Солидарности» по улице Подвойского, проспекту Большевиков и далее по действующей трассе до конечной станции «Площадь Бехтерева» (с учетом закрытия улицы Дыбенко);
- № 15 — от конечной станции «Сызранская улица» по действующей трассе до площади Московские Ворота, далее по Московскому проспекту, Благодатной улице, Новоизмайловскому проспекту, Краснопутиловской и Варшавской улицам, улице Галстяна до конечной станции «Улица Костюшко» (обратно — без площади Московские Ворота);
- № 17 — от конечной станции «Улица Костюшко» по действующей трассе до Малой Морской улицы, далее по Малой Морской, Исаакиевской площади, Конногвардейскому бульвару, площади Труда, улице Якубовича, Конногвардейскому переулку до конечной станции «Конногвардейский бульвар» (обратно — по Конногвардейскому бульвару, Почтамтскому переулку и улице Якубовича);
- № 22 — от конечной станции «Хасанская улица» по действующей трассе до Заневской площади, далее по Новочеркасскому проспекту (обратно — по Новочеркасскому проспекту, Таллинской улице, улице Стахановцев, Заневскому проспекту), Комаровскому проезду, Большеохтинскому мосту, Тульской улице, Суворовскому проспекту, Кирочной и Потемкинской улицам, улице Чайковского (обратно — по Литейному проспекту и Кирочной улице) до конечной станции «Литейный проспект».
С 8:00 до 18:00 закрывается трамвайное движение по Садовой улице у Невского проспекта. Трамвай № 3 будет следовать от конечной станции «Площадь Репина» по Садовой улице, Лермонтовскому и Троицкому проспектам, 1-й Красноармейской улице, Загородному проспекту, Звенигородской улице, улице Марата, Свечному переулку, Лиговскому проспекту, Кузнечному переулку до конечной станции «Улица Марата».