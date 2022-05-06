Какие улицы перекроют в разных районах и пригородах Петербурга на 9 Мая

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы 9 мая перекроют улицы не только в центре, но и в других районах Петербурга. На некоторых улицах также запретят парковку. Часть ограничений начнет действовать с вечера 8 мая.

В Петроградском районе с 8:00 до 18:30 будет закрыто движение по дороге на территории Александровского парка, сообщает 6 мая пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.



Фото: Комитет по транспорту Петербурга Поделиться Поделиться





В Кировском районе перекроют проезд: с 10:00 до 14:00 — по Кировской площади и улице Швецова от проспекта Стачек до Урхова переулка;

с 12:50 до 14:00 — по проспекту Стачек от улицы Ивана Черных до улицы Новостроек. Кроме того, с 8:00 до 14:00 на всех трех участках будет запрещено парковаться.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга Фото: Комитет по транспорту Петербурга Фото: Комитет по транспорту Петербурга Поделиться Поделиться





В Петродворцовом районе перекроют движение:

с 9:30 до 13:00 — по Санкт‑Петербургскому проспекту от Ораниенбаумского шоссе до Разводной улицы и Петергофской улице от Заячьего проспекта до Санкт‑Петербургского проспекта;

с 23:00 8 мая до 22:30 9 мая — по Сампсониевской площади и Сампсониевской улице от дома 3 до Санкт‑Петербургского проспекта.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга Поделиться Поделиться





В Кронштадте закроют движение транспорта: с 8:30 до 11:00 — по проспекту Ленина от улицы Мартынова до Советской улицы и Советской улице от проспекта Ленина до улицы Рошаля;

с 8:30 до 23:00 — по Коммунистической улице вдоль Якорной площади.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга Поделиться Поделиться





В Зеленогорске перекроют проезд: с 10:45 до 11:30 — по проспекту Ленина от дома 19 до Церковной улицы и Церковной улице от проспекта Ленина до Приморского шоссе;

с 11:30 до 12:00 — по Приморскому шоссе от Церковной улицы до 1-го Широкого переулка;

с 18:30 до 22:30 — по Исполкомской улице от проспекта Ленина до Фабричной улицы и проспекту Ленина от Приморского шоссе до Церковной улицы. Также нельзя будет парковаться: с 10:00 до 12:00 — на Церковной улице от проспекта Ленина до Приморского шоссе;

с 18:00 до 23:00 — на Исполкомской улице от проспекта Ленина до Фабричной улицы.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга Фото: Комитет по транспорту Петербурга Фото: Комитет по транспорту Петербурга Поделиться Поделиться





В Металлострое будет прекращено движение: с 11:30 до 12:00 и с 13:00 до 13:20 — по Центральной улице от дома 13 до Петрозаводского шоссе и Петрозаводскому шоссе от Центральной улицы до дома 38, корпус 4, по Социалистической улице;

с 21:50 до 22:20 — по Полевой улице от дома 25 до Петрозаводского шоссе и улице Богайчука от дома 2 до Полевой улицы. А с 0:00 до 23:30 на улице Богайчука от дома 14 до Полевой улицы, Полевой улице от дома 19 до Петрозаводского шоссе и Центральной улице от дома 13 до Петрозаводского шоссе будет запрещена парковка.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга Фото: Комитет по транспорту Петербурга Фото: Комитет по транспорту Петербурга Поделиться Поделиться





В Сестрорецке с 12:00 до 14:00 перекроют проезд по Приморскому шоссе в направлении от улицы Володарского к Северному переулку, улице Володарского от Северного переулка до улицы Воскова и Северному переулку.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга Поделиться Поделиться





В Колпино запретят движение: с 13:00 до 16:30 — по улице Братьев Радченко от Павловской улицы до Пролетарской улицы, Пролетарской улице от улицы Братьев Радченко до Большого Ижорского моста, улице Ремизова от Большого Ижорского моста до Красной улицы, Красной улице от улицы Ремизова до набережной Комсомольского канала, бульвару Свободы, бульвару Победы от бульвара Свободы до проспекта Ленина;

с 21:45 до 22:30 — по бульвару Свободы, бульвару Победы от бульвара Свободы до проспекта Ленина, Адмиралтейской улице от Советского бульвара до Пролетарской улицы, Пролетарской улице от Адмиралтейской улицы до Большого Ижорского моста, улице Ремизова от Большого Ижорского моста до Красной улицы и Красной улице от улицы Ремизова до набережной Комсомольского канала.

Помимо этого, с 8:00 до 23:00 будет запрещено парковаться на улице Братьев Радченко от Павловской улицы до Пролетарской улицы, Пролетарской улице от улицы Братьев Радченко до Большого Ижорского моста, улице Ремизова от Большого Ижорского моста до Красной улицы, Красной улице от улицы Ремизова до набережной Комсомольского канала, бульвару Свободы от бульвара Победы до набережной Комсомольского канала и Адмиралтейской улице от Советского бульвара до Пролетарской улицы.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга Фото: Комитет по транспорту Петербурга Поделиться Поделиться





В Пушкине с 10:30 до 13:30 перекроют движение по Дворцовой улице в направлении от Магазейной улицы к Октябрьскому бульвару, Октябрьскому бульвару от Оранжерейной улицы до Петербургского шоссе, Петербургскому шоссе в направлении от Октябрьского бульвара к Детскосельскому бульвару, Детскосельскому бульвару от Петербургского шоссе до дома 5А. Кроме того, с 10:00 до 14:00 запретят парковаться на Октябрьском бульваре от Оранжерейной улицы до Петербургского шоссе, нечетной стороне Петербургского шоссе от Октябрьского бульвара до Ленинградской улицы и от улицы Генерала Хазова до Детскосельского бульвара и четной — от Детскосельского бульвара до Кузьминского шоссе, а также на Детскосельском бульваре от Петербургского шоссе до дома 5А.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга Фото: Комитет по транспорту Петербурга Поделиться Поделиться





В Павловске перекроют проезд: с 9:15 до 10:30 — по улице Просвещения;

с 10:00 до 10:30 — по Песчаному переулку от дома 11/16 до Госпитальной улицы, Госпитальной улице от Песчаного переулка до Медвежьего переулка, Медвежьему переулку, улице Мичурина от Медвежьего переулка до Березовой улицы, Березовой улице от улицы Мичурина до Детскосельской улицы;

с 10:00 до 11:30 — по Детскосельской улице от Березовой улицы до дома 15.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга Фото: Комитет по транспорту Петербурга Поделиться Поделиться





В поселке Песочный с 13:00 до 14:00 перекроют движение по Советской улице от Октябрьской улицы до Лесной улицы и по Лесной улице от Безымянной улицы до Советской улицы. А с полуночи до 14:00 на Советской улице от Октябрьской улицы до Лесной улицы запретят парковаться.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга Поделиться Поделиться



