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    Я покажу тебе парад. Где и как смотреть главные события 9 мая

    3752
    2 комментария

    Если вы собрались к Дворцовой в надежде увидеть парад в честь Дня Победы, спешим расстроить — вход туда только по пригласительным билетам. Рассказываем, какие у вас есть варианты, кроме телевизора.

    Текстовую трансляцию мы будем вести в своем телеграм-канале «Фонтанка SPB Online» — фотографии, видео, впечатления и наблюдения корреспондентов оперативно появятся здесь. Не забудьте подписаться.

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    Из-за праздничных мероприятий 9 мая перекроют не только центральные улицы Петербурга. На некоторых участках дорожной сети запретят парковку. Обратите внимание, что ряд ограничений вступает в силу с вечера 8 мая. Полный список закрытых улиц и схемы объезда смотрите здесь.

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    Комментарии (2)

    Денеб
    Пусть Сашок полюбуется......за всех нас.....мы ему доверяем......
    cerf
    Про ТВ каналы ни слова
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