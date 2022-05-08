Я покажу тебе парад. Где и как смотреть главные события 9 мая

Если вы собрались к Дворцовой в надежде увидеть парад в честь Дня Победы, спешим расстроить — вход туда только по пригласительным билетам. Рассказываем, какие у вас есть варианты, кроме телевизора.
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Из-за праздничных мероприятий 9 мая перекроют не только центральные улицы Петербурга. На некоторых участках дорожной сети запретят парковку. Обратите внимание, что ряд ограничений вступает в силу с вечера 8 мая. Полный список закрытых улиц и схемы объезда смотрите здесь.