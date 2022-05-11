Суд оштрафовал петербурженку на 50 тысяч за включенную через колонку запись про действия российских солдат

Кировский районный суд оштрафовал петербурженку Ирину Кустову на 50 тыс. рублей по статье о дискредитации российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ) за аудиозапись про действия вооруженных сил РФ на Украине, которую женщина транслировала через колонку на улицу в День Победы.
Как сообщила 11 мая объединенная пресс-служба судов Петербурга, было установлено, что около 10 утра двумя днями ранее Кустова разместила на подоконнике своей квартиры на Дачном проспекте колонку и включила запись о российской армии. Издание «Пермь 36,6», которое опубликовало видео задержания петербурженки, пишет, что в квартире Кустовой также играла песня Владимира Высоцкого «Солдаты группы «Центр».
На заседании Кустова свою вину признала и в содеянном раскаялась. По словам женщины, она не знала о введенной административной ответственности и таких последствий не ожидала, а дверь сотрудникам полиции не открывала, потому что приняла их за пьяного соседа. Кустова добавила, что включила запись, ожидая трансляции военных песен, «а в видео оказалась запись, порочащая достоинство и честь наших солдат».