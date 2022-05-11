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    Суд оштрафовал петербурженку на 50 тысяч за включенную через колонку запись про действия российских солдат

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    39 комментариев

    Кировский районный суд оштрафовал петербурженку Ирину Кустову на 50 тыс. рублей по статье о дискредитации российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ) за аудиозапись про действия вооруженных сил РФ на Украине, которую женщина транслировала через колонку на улицу в День Победы.

    Как сообщила 11 мая объединенная пресс-служба судов Петербурга, было установлено, что около 10 утра двумя днями ранее Кустова разместила на подоконнике своей квартиры на Дачном проспекте колонку и включила запись о российской армии. Издание «Пермь 36,6», которое опубликовало видео задержания петербурженки, пишет, что в квартире Кустовой также играла песня Владимира Высоцкого «Солдаты группы «Центр».

    «Пермь 36,6»

    На заседании Кустова свою вину признала и в содеянном раскаялась. По словам женщины, она не знала о введенной административной ответственности и таких последствий не ожидала, а дверь сотрудникам полиции не открывала, потому что приняла их за пьяного соседа. Кустова добавила, что включила запись, ожидая трансляции военных песен, «а в видео оказалась запись, порочащая достоинство и честь наших солдат».

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    Комментарии (39)

    zlopopik
    Больная дамочка, однако ж с фантазией. Теперь будет персональным спонсором СВО. Может гордиться.
    4eJIoBeK
    Не понятно в чем состав преступления
    MaxMara
    Молодец дама!! Не побоялась уродов, а на суде прикололась
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