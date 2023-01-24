    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как -4

    3 м/с, ю-з

    771мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd68.63eur74.73

    Боевые действия на Украине

    Пригожин предложил ввести уголовное наказание за дискредитацию экс-заключенных, участвующих в боевых действиях

    3035
    40 комментариев

    Бизнесмен и неформальный лидер ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил добавить в Уголовный кодекс статью 280.5 «О дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осужденных». Письмо с просьбой ее проработать он направил председателю Госдумы Вячеславу Володину.

    Текст письма 24 января опубликовала пресс-служба Пригожина. В нем говорится, что отдельные СМИ, блогеры и телеграм-каналы занимаются «откровенной дискредитацией добровольцев», в том числе бывших осужденных, выискивая негативную информацию о них. Этих людей представляют «злодеями и преступниками… людьми «второго сорта», отказывая им в праве на искупление своей вины перед обществом и на второй шанс стать полноправными членами общества», сказано в документе. Отмечается, что такая дискредитация происходит, чтобы «создать негативное отношение к наиболее эффективным подразделениям, которые достигают максимального успеха на поле боя, и ослабить их через осуждение гражданского общества».

    В рамках статьи 280.5 Пригожин предлагает запретить дискредитацию добровольцев, в том числе публикации негативного характера и «любую критику участников СВО, а также информацию об их прошлых правонарушениях». Предполагается, что за такое можно будет получить срок до пяти лет.

    Ранее стало известно, что в Петербург из зоны СВО вернулся бизнесмен Александр Тютин. Он был осужден на 23 года за убийство четверых, а прошлым летом ушел из колонии на СВО в составе ЧВК «Вагнер». Сегодня отдыхает в Турции, пули его не задели.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЧВК ВагнерСВОЕвгений ПригожинБоевые действия на Украине

    Комментарии 40

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    40
    close