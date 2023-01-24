Пригожин предложил ввести уголовное наказание за дискредитацию экс-заключенных, участвующих в боевых действиях

Бизнесмен и неформальный лидер ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил добавить в Уголовный кодекс статью 280.5 «О дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осужденных». Письмо с просьбой ее проработать он направил председателю Госдумы Вячеславу Володину.



Текст письма 24 января опубликовала пресс-служба Пригожина. В нем говорится, что отдельные СМИ, блогеры и телеграм-каналы занимаются «откровенной дискредитацией добровольцев», в том числе бывших осужденных, выискивая негативную информацию о них. Этих людей представляют «злодеями и преступниками… людьми «второго сорта», отказывая им в праве на искупление своей вины перед обществом и на второй шанс стать полноправными членами общества», сказано в документе. Отмечается, что такая дискредитация происходит, чтобы «создать негативное отношение к наиболее эффективным подразделениям, которые достигают максимального успеха на поле боя, и ослабить их через осуждение гражданского общества».