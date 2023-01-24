Искупил без крови. Петербургский риелтор, осужденный на 23 года за убийство 4 человек, вернулся из ЧВК

В 2021 году присяжные единогласно признали петербургского бизнесмена Тютина виновным в убийстве семьи Зейналовых — двух детей, матери и отца. Это вскрылось после его неудачного покушения на племянницу покойной жены. Прошлым летом он ушел из колонии на СВО в составе ЧВК «Вагнер». Сегодня отдыхает в Турции, пули его не задели. «Фонтанка» высчитала его везение.

По информации 47news, в декабре прошлого года в Петербург с СВО возвратился Александр Тютин. До этого он потряс Петербург и Ленобласть резней семьи бизнесмена Зейналова.



Те события завертелись осенью 2018 года, когда оперативник «заказного» отдела ГУ МВД выдал себя Тютину за киллера. Тот за 600 тысяч рублей нанял полицейского покончить со своей племянницей, которая покушалась на причитающиеся ей наследство. После задержания Тютина выяснилось, что на нем еще заказ на ликвидацию семьи Зейналовых. Это преступление оставалось нераскрытым с 2005 года. Тогда в садоводстве «Серебряный ручей» в Ленобласти неизвестный расстрелял из Калашникова и добил топором бизнесмена Зейналова, его супругу, 11-летнего сына и 15-летнюю дочь. Мотив тот же — деньги. Тютин и Зейналов вели общие дела и не смогли мирно разойтись. Был взят и сам исполнитель. Все закончилось присяжными. Они единогласно признали их виновными, а Тютин получил 23 года.



По информации «Фонтанки», Тютин вышел из колонии № 9 в Карелии 16 июня прошлого года. Его направили в Ростов, а потом в сторону Украины уже как бойца ЧВК. Хотя ему уже исполнилось 66 лет. И все же он возвратился в Петербург, как и положено по контракту, через полгода, в декабре 2022-го. Причем без ранения. Таким образом, отсидев три с половиной года и отслужив на СВО положенные по контракту 6 месяцев, он сократил свой срок на 19 лет.

Тютин не бедный человек. Когда его арестовывали, у него имелся приличный бизнес — агентство недвижимости «Троицкий мост», квартиры, в том числе на Каменноостровском, БМВ Х6. Судя по всему, во время его отсутствия делами занималась его супруга.

