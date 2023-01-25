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    Боевые действия на Украине

    «Рассмотрев обращение руководителя ЧВК «Вагнер»...» Госдума подумает о наказании за дискредитацию участников боевых действий, включая экс-заключенных

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    Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил «в срочном порядке» заняться вопросом об установлении ответственности за дискредитацию участников боевых действий. Он рассмотрел соответствующее обращение бизнесмена и неформального лидера ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщается 25 января на сайте Госдумы.

    «Ранее Вячеслав Володин неоднократно подчеркивал: все, кто защищает нашу страну, — военнослужащие, добровольцы, мобилизованные, участники ЧВК «Вагнер» — герои. Отношение к ним должно быть уважительное как к участникам боевых действий», — говорится в тексте.

    Проработать вопрос поручено председателям комитетов по обороне Андрею Картаполову и по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву.

    Ранее Пригожин предложил добавить в Уголовный кодекс статью о дискредитации участников боевых действий, включая экс-осужденных. Он считает нужным запретить «любую критику участников СВО», в том числе негативные публикации и разглашение данных об их прошлых правонарушениях.

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