«Рассмотрев обращение руководителя ЧВК «Вагнер»...» Госдума подумает о наказании за дискредитацию участников боевых действий, включая экс-заключенных

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил «в срочном порядке» заняться вопросом об установлении ответственности за дискредитацию участников боевых действий. Он рассмотрел соответствующее обращение бизнесмена и неформального лидера ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщается 25 января на сайте Госдумы.
«Ранее Вячеслав Володин неоднократно подчеркивал: все, кто защищает нашу страну, — военнослужащие, добровольцы, мобилизованные, участники ЧВК «Вагнер» — герои. Отношение к ним должно быть уважительное как к участникам боевых действий», — говорится в тексте.
Проработать вопрос поручено председателям комитетов по обороне Андрею Картаполову и по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву.
Ранее Пригожин предложил добавить в Уголовный кодекс статью о дискредитации участников боевых действий, включая экс-осужденных. Он считает нужным запретить «любую критику участников СВО», в том числе негативные публикации и разглашение данных об их прошлых правонарушениях.