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    Поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО внесены в Госдуму

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    Cпикер Госдумы Вячеслав Володин 1 марта сообщил, что вместе с коллегами внёс в парламент на рассмотрение поправки в УК и КоАП об ответственности за дискредитацию участников военной спецоперации, в том числе добровольческих формирований, «организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС РФ задач».

    «Второе чтение — в четверг, 2 марта. В случае поддержки третье, итоговое чтение — во вторник, 14 марта», — написал Володин в своем телеграм-канале.

    За нарушение данной нормы предусмотрены следующие санкции:

    • штраф до 5 млн рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет;
    • исправительные или принудительные работы до 5 лет,
    • лишение свободы до 15 лет.

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