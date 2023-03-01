Поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО внесены в Госдуму

Cпикер Госдумы Вячеслав Володин 1 марта сообщил, что вместе с коллегами внёс в парламент на рассмотрение поправки в УК и КоАП об ответственности за дискредитацию участников военной спецоперации, в том числе добровольческих формирований, «организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС РФ задач».



«Второе чтение — в четверг, 2 марта. В случае поддержки третье, итоговое чтение — во вторник, 14 марта», — написал Володин в своем телеграм-канале.



За нарушение данной нормы предусмотрены следующие санкции:

