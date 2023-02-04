Публичная лотерея. За что штрафуют по статье о дискредитации армии

Фото: Олег Харсеев/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





В соцсетях обсуждают сразу два громких кейса, связанных со статьей о дискредитации ВС РФ. В обоих случаях фигуранты, вероятно, и не предполагали, что их могут ждать проблемы с законом. «Фонтанка» попыталась найти закономерность. В Краснодаре пару задержали после похода в ресторан, а москвичей, как утверждается, — после участия в уличном видеоопросе. В обоих случаях прозвучало неприятное для российской армии и политического руководства.



В российском законодательстве есть две статьи о дискредитации использования вооруженных сил: административная и уголовная. Первую применяют, если правонарушение такого рода совершено впервые. Статья 20.3.3 КоАП РФ предусматривает только штраф: от 30 до 50 тыс. рублей для граждан, от 100 до 200 тыс. для должностных лиц и от 300 до 500 тыс. — для юридических. За действия, одновременно дискредитирующие ВС РФ и призывающие к несанкционированным акциям, штрафы больше.



В том случае, если привлеченный по статье 20.3.3 КоАП РФ совершает аналогичное деяние снова (в течение одного года после привлечения к ответственности), его могут привлечь уже по статье 280.3 УК РФ. Возможные наказания: штраф до 300 тысяч рублей и лишение свободы на срок до трех лет, если действия повлекли общественные беспорядки — штраф до миллиона и лишение свободы до пяти лет.



В тексте обеих статей речь идет про действие, во-первых, публичное, а во-вторых, направленное на дискредитацию вооруженных сил. Что именно можно считать дискредитацией, объясняло УФСБ по Свердловской области. Вот какое определение дано в лингвистической экспертизе по делу 67-летнего жителя закрытого города Новоуральска: «Под дискредитацией Вооруженных сил Российской Федерации понимаются действия, совершенные умышленно и противоречащие официальной позиции Министерства обороны РФ и направленные на лишение <...> доверия к ним, на подрыв авторитета, имиджа ВС РФ». Самого мужчину судили за пост в социальных сетях.



«Фонтанка» подробно разбирала на конкретном примере, какой тернистый путь проходит суд, чтобы зафиксировать противоречие с «официальной позицией». Это было еще весной, на заре новой статьи, когда жительница квартиры на Дачном проспекте выставила на подоконник колонку, из которой доносилось разное — в том числе некондиционное, с точки зрения властей, название событий на Украине, да еще и песня Высоцкого о солдатах Третьего рейха. Слово «дискредитация» в решении суда прогоняют через словари, тактику публичных дебатов, монографии. И приходят к выводу: отождествление действий России с войной — это она и есть.



Впоследствии этот опыт только ширился, людям в Петербурге прилетало за «пацифистские пальто» и комментарии в Интернете. Как считает адвокат Калой Ахильгов, на данный момент с определением «дискредитирующих» деяний все просто: что именно могут счесть таковыми, видно по сложившейся с марта 2022 года судебной практике. Если говорить о публичности, то её главный признак — это направленность на неопределенный круг лиц. «Будет ли считаться публичной [информация] из какого-нибудь публичного чата? Да, будет считаться. Из чата между двумя — вряд ли».



Судебная практика показывает, что дискредитировать российскую армию может не только публикация в соцсетях, как это случилось в деле против жителя Новоуральска, но и плакат с цитатой Владимира Путина, слово «фронт», портрет узника концлагерей, случайно заснятый на видеорегистратор плевок в букву Z и проукраинский лозунг в разговоре с сотрудником метрополитена. Последнее стоило петербуржцу Александру Жукову 30 тысяч рублей: такой штраф назначили молодому человеку по статье 20.3.3 КоАП РФ.

Адвокат Жукова Светлана Беляева рассказала «Фонтанке», что изначально её подзащитного услышал только один человек: «Он сказал негромко. Его сумку досмотрели, он развернулся, пошел и сказал [лозунг]. Один сотрудник это услышал, сказал: «Молодой человек, ну-ка вернитесь. Что вы сейчас сказали?» Он повторил, там уже был второй сотрудник». Как считает Беляева, с юридической точки зрения «публичным» был только повтор фразы, хоть Жуков воспроизвел свои слова по просьбе работника метрополитена. Адвокат настаивает, что предугадать, какое именно действие может закончиться штрафом по статье о дискредитации, нельзя: «Я много общаюсь с молодым поколением и все время говорю: «Имейте в виду, что вы не знаете, за что вас могут привлечь».



«Публичным признается [деяние], распространенное любым способом: это может быть Интернет или беседа в кафе. Публичность предполагает, что в момент распространения узнать информацию должно больше чем одно лицо. Сейчас мы с вами беседуем вдвоем — это частная беседа, а если бы мы говорили в Zoom с кем-то ещё, втроем, то распространенные в рамках неё сведения можно было отнести к публичному распространению», — пояснил «Фонтанке» адвокат Александр Передрук.



В случае с воображаемым разговором в кафе, по его словам, есть нюансы. Если за столиком сидят только два человека и что-то вдвоем между собой обсуждают, то разговор, конечно, считается частным, но при желании состав тут может появиться с помощью правильной конструкции. Например, граждане вовсе не вели приватный разговор, а «под видом частной беседы громко обсуждали проведение специальной военной операции, дискредитировали вооруженные силы, обсуждая это таким образом, чтобы разговор услышало неограниченное количество лиц, также присутствующих в кафе».



«Что касается состава, то, конечно, он абсолютно непредсказуемый. Дело Шевчука свидетельствует: полицейские не знали, что конкретно вменять. Ему вменили всё, что могли», — добавляет Передук. В мае он защищал интересы лидера ДДТ Юрия Шевчука, которому вменили дискредитацию ВС РФ после речи на майском концерте в Уфе. Как рассказал адвокат «Фонтанке», в решении судья не стал указывать, что именно из рассуждения музыканта о Родине является дискредитацией, а просто привел полную цитату двух отдельных высказываний.

О неопределенном составе высказался и адвокат Леонид Крикун, который защищал в суде интересы главы петербургского «Яблока» Александра Шишлова, оштрафованного за посты во «ВКонтакте»: «Привлечение по статье о дискредитации сейчас может грозить за любые высказывания, в том числе за те, в которых она вообще не упоминается. Правовая неопределенность высказываний, за которые могут привлечь к ответственности за дискредитацию, направлена на полное подавление любых точек зрения, отличных от официальной». От других комментариев Крикун отказался.



Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру» *Включен Минюстом в список иноагентов 28.03.2022

