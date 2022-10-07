    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 10

    4 м/с, зап

    760мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd60.25eur58.24
    Отказ от мобилизацииПремия ФонтанкиКуда пойти на выходныхСправочник мобилизацииСуицид в КаменкеОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаПромышленный Петербург

    Депутата ЗакСа Шишлова оштрафовали на 35 тысяч рублей по статье о дискредитации армии

    2577
    1 комментарий

    Петроградский районный суд оштрафовал главу фракции «Яблоко» в Заксобрании Петербурга Александра Шишлова на 35 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Об этом 7 октября сообщает корреспондент «Фонтанки» из зала суда.

    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Свою вину Шишлов не признал. В суде он заявил, что считает дело продолжением политического давления на оппозицию. Депутат собирается обжаловать решение.

    Как рассказал на заседании суда адвокат Шишлова Андрей Чертков, проверку в отношении публикаций депутата во «ВКонтакте» начал центр «Э». В деле присутствуют две экспертизы: от специалистов Северо-Западного регионального центра экспертизы Министерства юстиции РФ Натальи Пикалевой и Анны Медведевой и доцента кафедры уголовного процесса РГПУ им. А. И. Герцена Вероники Абакановой. Обе экспертизы оценивают посты главы фракции как дискредитирующие российскую армию.

    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Протокол в отношении парламентария составили после трех публикаций во «ВКонтакте»: о предложении приравнять георгиевскую ленту к символам воинской славы, 81-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны и отказе Шишлова участвовать в минуте молчания в память о Владимире Жириновском.

    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ14
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close