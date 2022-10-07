Депутата ЗакСа Шишлова оштрафовали на 35 тысяч рублей по статье о дискредитации армии

Петроградский районный суд оштрафовал главу фракции «Яблоко» в Заксобрании Петербурга Александра Шишлова на 35 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Об этом 7 октября сообщает корреспондент «Фонтанки» из зала суда.

Свою вину Шишлов не признал. В суде он заявил, что считает дело продолжением политического давления на оппозицию. Депутат собирается обжаловать решение.

Как рассказал на заседании суда адвокат Шишлова Андрей Чертков, проверку в отношении публикаций депутата во «ВКонтакте» начал центр «Э». В деле присутствуют две экспертизы: от специалистов Северо-Западного регионального центра экспертизы Министерства юстиции РФ Натальи Пикалевой и Анны Медведевой и доцента кафедры уголовного процесса РГПУ им. А. И. Герцена Вероники Абакановой. Обе экспертизы оценивают посты главы фракции как дискредитирующие российскую армию.