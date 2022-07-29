На депутата ЗакСа Петербурга Александра Шишлова составили протокол за дискредитацию ВС РФ

На главу фракции «Яблоко» в Заксобрании Петербурга Александра Шишлова 29 июля в УМВД по Петроградскому району составили административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом «Фонтанке» сообщили сам Шишлов и замглавы фракции Борис Вишневский. Полицейские считают, что Шишлов дискредитировал действия военных своими публикациями в соцсети «ВКонтакте», в которых депутат высказывал свое мнение о спецоперации и символе георгиевской ленты, которую складывают в букву Z.

Протокол об административном правонарушении составлен на основании экспертного заключения, сделанного по запросу городской прокуратуры доцентом кафедры уголовного процесса РГПУ им. А. И. Герцена Вероникой Абакановой.

В экспертном заключении (есть в распоряжении «Фонтанки») его составитель приходит к выводу, что «понятие «спецоперация» употребляется автором со словосочетанием «так называемая», что явно свидетельствует о выражении иронии и пренебрежительного отношения к действиям Вооруженных сил РФ по защите интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности на территории Украины, а следовательно, негативно оценивает действия Вооруженных сил РФ». Абаканова утверждает, что «прослеживается направленность умысла автора на публичную дискредитацию действий Вооруженных сил РФ и дестабилизацию обстановки в стране».

Шишлов заявил, что не согласен с обвинением и считает абсурдными выводы доцента. «Печально видеть, как представитель уважаемого вуза пытается подстроиться под формулировки недавно принятых «законов о фейках и дискредитации», — сказал депутат, подчеркнув, что, по его мнению, эти законы ограничивают конституционные права на свободу слова и информацию. Борис Вишневский назвал происходящее «политическим преследованием», связанным с позицией партии и тем, что его коллега озвучивает эту позицию.