«Негативное отношение к СВО как к войне». Минюст подготовил экспертизу постов депутата Шишлова в соцсетях

В деле главы фракции «Яблоко» в Заксобрании Петербурга Александра Шишлова о дискредитации армии появилась ещё одна экспертиза. Её подготовили специалисты Северо-Западного регионального центра экспертизы Министерства юстиции РФ. Документ 7 октября «Фонтанке» предоставил помощник Шишлова Дмитрий Анисимов.

Фото: Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Государственные судебные эксперты Наталья Пикалева и Анна Медведева проанализировали три публикации депутата во «ВКонтакте». В них идёт речь о предложении приравнять георгиевскую ленту к символам воинской славы, 81-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны и отказе Шишлова участвовать в минуте молчания в память о Владимире Жириновском.



Во всех трех постах, по мнению экспертов, «содержатся психологические признаки убеждения адресата в негативном характере целей использования Вооружённых Сил Российской Федерации». В публикации о минуте молчания, как утверждается, «выражено негативное отношение к СВО <...> как к войне». Кроме того, Пикалева и Медведева заключают, что Шишлов называет причиной боевых действий «длительное разжигание ненависти и агрессии внутри России (в частности, со стороны Жириновского)».

Специалисты, которые подготовили по просьбе адвоката Шишлова Леонида Крикуна на экспертизу рецензии, с оценкой Минюста не согласились. Так, член диссертационного совета Санкт-Петербурского института истории РАН Ирина Левинская обращает внимание на то, что в документе приводятся только те выдержки из словарей, которые соответствуют выводам экспертизы.

Например, таким образом государственные специалисты анализирую выражение «так называемая», которое Шишлов использует перед словом «спецоперация». В экспертизе говорится, что выражение имеет пренебрежительное значение. «Авторы ссылаются на «Большой фразеологический словарь русского языка» (М., 2006), но выбирают из него лишь второе значение, проигнорировав основное: употребление перед новым, еще не окончательно вошедшим в язык выражением», — утверждает Левинская.

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Второй привлечённый по инициативе защиты эксперт, работающий в социологическом бюро «Экспертиза» Дмитрий Дубровский* (Внесен Минюстом РФ в реестр сми-иноагентов), обращает внимание на квалификацию специалистов Минюста. «С научно-профессиональной точки зрения Н.А. Пикалева квалифицированный специалист, однако с момента защиты в 2008 г. научной работы научных работ не имеет (более 14 лет). А.С. Медведева, напротив, не имеет научной степени, однако имеет ряд публикаций в научных журналах, включая «Психология и право», входящий в Scopus, однако эти публикации не связаны с анализом текстов, а посвящены проблемам сексуальной эксплуатации несовершеннолетних в Интернете», — пишет Дубровский. Саму экспертизу он оценивает как «заведомо ложную».



В материалах дела уже есть экспертиза, которую провела по запросу прокуратуры доцент кафедры уголовного процесса РГПУ им. А. И. Герцена Вероника Абаканова. По её мнению, в словах депутата есть «направленность умысла автора на публичную дискредитацию действий Вооруженных сил РФ и дестабилизацию обстановки в стране». Как утверждает Абаканова, употребляемое Шишловым выражение «так называемая» применительно к понятию «спецоперация» «свидетельствует о выражении иронии и пренебрежительного отношения к действиям Вооруженных сил РФ».

Протокол в отношении парламентария составили на основании экспертизы высказываний Шишлова собственного мнения о проводимой Россией боевой операции на территории Украине и символе георгиевской ленты, которую складывают в форме буквы Z.