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«Пацифистское» пальто стоило петербургскому активисту 45 тысяч рублей штрафа

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Петроградский районный суд оштрафовал на 45 тысяч рублей 20-летнего активиста Демьяна Беспокоева, задержанного из-за «пацифистского» пальто. Об этом 30 марта сообщается в соцсетях правозащитной организации «Апология».

Молодой человек признан виновным по статьям о неповиновении полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП) и о дискредитации Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП). По первой статье ему назначили сутки ареста, а по второй — штраф в размере 45 тысяч рублей. После заседания Беспокоева освободили — зачлись сутки, проведенные в отделе.

Молодого человека задержали накануне на выходе из метро. Поводом послужило пальто. Фотография кастомизированной верхней одежды на ее обладателе разошлась по соцсетям десять дней назад благодаря петербургскому Telegram-каналу «Северное техно». На пальто краской была нанесена надпись, призывающая к миру и сообщающая, что вещь раньше принадлежала деду Беспокоева, который голодал на оккупированной территории во время Великой Отечественной войны.

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Комментарии (9)

Фомальгаут
У режима паника.....
07A
Демьян Беспокоев-персонаж из "Золотого теленка"?
hal9000
Скоро Тихий океан запретят..потомучто по английски он - Pacific ..)
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