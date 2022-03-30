«Пацифистское» пальто стоило петербургскому активисту 45 тысяч рублей штрафа

Петроградский районный суд оштрафовал на 45 тысяч рублей 20-летнего активиста Демьяна Беспокоева, задержанного из-за «пацифистского» пальто. Об этом 30 марта сообщается в соцсетях правозащитной организации «Апология».
Молодой человек признан виновным по статьям о неповиновении полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП) и о дискредитации Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП). По первой статье ему назначили сутки ареста, а по второй — штраф в размере 45 тысяч рублей. После заседания Беспокоева освободили — зачлись сутки, проведенные в отделе.
Молодого человека задержали накануне на выходе из метро. Поводом послужило пальто. Фотография кастомизированной верхней одежды на ее обладателе разошлась по соцсетям десять дней назад благодаря петербургскому Telegram-каналу «Северное техно». На пальто краской была нанесена надпись, призывающая к миру и сообщающая, что вещь раньше принадлежала деду Беспокоева, который голодал на оккупированной территории во время Великой Отечественной войны.