Якутского журналиста оштрафовали за дискредитацию армии. Он сказал слово «фронт»

Вопросы у правоохранительных органов возникли после эфира телеканала «Дождь»* (признан СМИ-иноагентом) от 26 сентября, где выступал Ефремов. Журналист рассказывал о несанкционированных митингах, в том числе в Петербурге и Москве, где, по данным СМИ, задержанным в ходе акций мужчинам «сразу вручали повестку» и отправляли их на призывной пункт. А женщину «на фронт не отправишь». Также фигурант негативно высказался и о частичной мобилизации.

Горсуд Якутска оштрафовал заместителя главного редактора местного сетевого издания «Якутия.Инфо» Тимофея Ефремова. Ему вменили слово, которое применяет даже Минобороны. Решение было принято 8 ноября, сообщается в карточке дела.

Суд решил, что таким образом Ефремов дискредитировал российскую армию, использовав слово «фронт» применительно к специальной операции. А слово это ни Минобороны, ни президент Владимир Путин, по мнению суда, не использовали, а говорили лишь про «линию соприкосновения».

«Слово «фронт» применимо к конфликту, обозначаемому словом «война», тем самым Ефремов Т.А. выражал свое мнение, формируя мнение окружающих об участии Вооруженных сил РФ не в специальной военной операции, <…> а в «войне», тем самым подрывал доверие к Вооруженным силам РФ, дискредитировал проводимую Вооруженными силами РФ специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, искажал ее цели и задачи, провоцировал создание негативной оценки Вооруженных сил РФ», — говорится в постановлении.

Ефремова признали виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП и оштрафовали на 30 тысяч рублей.



Интересно, что на самом деле слово «фронт» в контексте СВО Минобороны РФ активно использует в своем официальном телеграм-канале. Например, в публикации от 12 ноября сказано: «Устойчивое и непрерывное управление»: боевая работа подразделений войск связи ЦВО в зоне проведения спецоперации. Специалисты войск связи в ходе спецоперации с первого дня сопровождают боевые подразделения по всей линии фронта».



По подсчетам «Фонтанки», в Тг-канале министерства слово «фронт» в контексте СВО употребляется примерно 17 раз.

