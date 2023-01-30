Суд в Краснодаре разбирался, что делать с семейной парой, критиковавшей боевые действия в ресторане

Ленинский районный суд города Краснодара назначил наказание для семейной пары. Обоих супругов задержали в ресторане после критических высказываний о проводимых Россией боевых действиях на Украине. Об этом 30 января сообщает городской портал 93.RU.

По статье о мелком хулиганство местную жительницу Олесю Овчинникову оштрафовали на 1000 руб., а её мужа — Алексея — за то же правонарушение приговорили к 15 суткам ареста.

По словам адвоката супругов Алексея Аванесяна, на данный момент протокол по ст. 20.3.3. КоАП (публичная дискредитация ВС РФ) составлен в отношении девушки. Он будет направлен в суд позднее.