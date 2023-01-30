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    Суд в Краснодаре разбирался, что делать с семейной парой, критиковавшей боевые действия в ресторане

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    Ленинский районный суд города Краснодара назначил наказание для семейной пары. Обоих супругов задержали в ресторане после критических высказываний о проводимых Россией боевых действиях на Украине. Об этом 30 января сообщает городской портал 93.RU.

    По статье о мелком хулиганство местную жительницу Олесю Овчинникову оштрафовали на 1000 руб., а её мужа — Алексея — за то же правонарушение приговорили к 15 суткам ареста.

    По словам адвоката супругов Алексея Аванесяна, на данный момент протокол по ст. 20.3.3. КоАП (публичная дискредитация ВС РФ) составлен в отношении девушки. Он будет направлен в суд позднее.

    Ранее сообщалось, что правоохранителей в ресторан вызвал сам хозяин заведения. При этом по словам самих супругов, свои мнения они высказывали исключительно в личном разговоре за столом.

    «Фонтанка» также писала, что в Ростове-на-Дону по статье о фейках об армии судят полковника Росгвардии.

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    КраснодарСудФейки о Российской армии
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