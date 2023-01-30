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    В Ростове-на-Дону по статье о фейках судят полковника Росгвардии. Он изменился с началом событий на Украине

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    В Ростове-на-Дону гарнизонный военный суд рассматривает уголовное дело в отношении полковника Росгвардии Валерия Котовича. Мужчину обвиняют в распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Об этом вечером 30 января сообщает «Коммерсант».

    Судебный процесс по делу Котовича продолжается с декабря 2022 года. На заседании, которое прошло в понедельник, состоялся допрос двух свидетелей — начальников подсудимого.

    Известно, что фигурант дела родом с Украины. Он окончил Харьковский военный институт МВД и служил во внутренних войсках Украины на территории Крыма. Уже в 2014 году получил российское гражданство и устроился в правоохранительные органы России. С 2020 года он занимает должность начальника отдела закупок в Южном центре материально-технического обеспечения Росгвардии (ФКУ «Южный ЦМТО Росгвардии»).

    Конфликты с коллегами, рассказали начальники подсудимого, начались у Котовича после начала военных действий на территории Украины. Из-за этого он якобы также поссорился с братом и знакомыми, живущими на территории Украины.

    Некоторые рассказывали начальству, что мужчина будто бы говорил им об агрессивных действиях ВС РФ, из-за которых страдает мирное население. При этом оба свидетеля уточнили, что знают о конфликтах и позиции Котовича только от подчинённых, им самим он ничего подобного не говорил.

    По словам подсудимого, отношение к нему после начала СВО стало меняться. Так, 27 февраля ему вынесли первое взыскание за всё время службы.

    Позиция Котовича по делу неизвестна: его защита отказалась от общения со СМИ. Следующее заседание пройдёт в начале февраля, где планируют продолжить допрос свидетелей.

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