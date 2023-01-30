В Ростове-на-Дону по статье о фейках судят полковника Росгвардии. Он изменился с началом событий на Украине

В Ростове-на-Дону гарнизонный военный суд рассматривает уголовное дело в отношении полковника Росгвардии Валерия Котовича. Мужчину обвиняют в распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Об этом вечером 30 января сообщает «Коммерсант».

Судебный процесс по делу Котовича продолжается с декабря 2022 года. На заседании, которое прошло в понедельник, состоялся допрос двух свидетелей — начальников подсудимого.

Известно, что фигурант дела родом с Украины. Он окончил Харьковский военный институт МВД и служил во внутренних войсках Украины на территории Крыма. Уже в 2014 году получил российское гражданство и устроился в правоохранительные органы России. С 2020 года он занимает должность начальника отдела закупок в Южном центре материально-технического обеспечения Росгвардии (ФКУ «Южный ЦМТО Росгвардии»).