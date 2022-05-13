Не говори «нет» тому, чего нет. Как в петербургских судах разбираются с имиджем армии

За два месяца существования статьи, согласно которой вооруженные силы России поддерживают международный мир, а некоторые граждане публично к этим силам подрывают доверие, петербургские суды в общих чертах определились, кто виноват и в чем заблуждается полиция. Иногда на заседаниях вспоминают про свободу слова.



Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Практика по статье Кодекса об административных правонарушениях 20.3.3 началась в Петербурге спустя три дня после ее «рождения» 7 марта. Тогда Василеостровский райсуд зарегистрировал материал в отношении Натальи Вакутиной. Ее признали нарушительницей из-за народного сбора у Гостиного двора, объединили дискредитирующую статью с митинговой и арестовали на пять суток. С тех пор в городских судах зарегистрирована почти сотня подобных дел, большая часть из которых закончилась штрафами.

Статистика, предоставленная «Фонтанке» объединенной пресс-службой судов Петербурга, такова:



Зарегистрировано 99 дел. Наказано 59 человек. Возвращено 11 материалов. Прекращено 5. Штрафы в подавляющем большинстве случаев (38) минимальные — по 30 тысяч рублей.

Виновны

Цитировать конкретные высказывания оштрафованных «Фонтанка» не может по закону, однако большая часть привлеченных наказаны по двум основаниям. Первое: Россия проводит спецоперацию, а не то, что кое-кто называет иначе. И второе: выражение своих пацифистских настроений короткой фразой с отрицанием. Приведем в пример нестандартные случаи.

20-летнего активиста Демьяна Беспокоева оштрафовали на 45 тысяч рублей за «пацифистское» пальто. В соцсетях публиковали фотографию молодого человека в черном одеянии с красно-белой надписью, которая начиналась так: «Это пальто моего деда. Во время ВОВ он был голодным ребенком на оккупированной территории». Беспокоев защищал свою одежду и, кроме статьи за дискредитацию, был наказан за неповиновение.

Аватарка в Telegram тоже может привести к штрафу. Петербуржца Петра Линовича обязали выплатить 35 тысяч рублей за изображение военного и курсанта суворовского училища, на фоне которого была видна надпись с эмоциональной оценкой выбранной ими профессии. Судя по постановлению, аватарку и комментарии Линовича могли не оценить в телеграм-канале «Триколор Россия сейчас». В документе указан и ник петербуржца в Telegram, в котором есть опасное в нынешние времена слово из трех букв. Судья Петроградского районного суда решила, что с помощью аватарки с военным Линович «осуществил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в ДНР и ЛНР».



Комментарий под видео в поддержку Украины обошелся жителю Петербурга Зарембо в 30 тысяч рублей. Свое высказывание мужчина оставил на видеохостинге еще до введения популярной ныне статьи КоАП. Кронштадтский районный суд этот аргумент не убедил: раз Зарембо комментарий не удалил, значит, правонарушение совершено. Как отметили в суде, петербуржца оштрафовали на минимально возможную сумму, поскольку у мужчины есть несколько малолетних детей.

Несколько комментариев в офлайне стоили системному администратору Максиму Зинину столько же — 30 тысяч. Надписи его авторства появились в Петербурге на двух афишах. Одна рекламировала выступление «Союза чемпионов Евгения Плющенко», вторая — некую мотовыставку. В Кировском районном суде сисадмину объяснили, что лозунги, которые он использовал, недостоверны и «опровергаются, в том числе, Министерством обороны Российской Федерации в рамках ежедневного брифинга». Свою вину Зимин признал.

Одно из самых обсуждаемых дел о дискредитации армии за последние дни касалось включенной через колонку аудиозаписи о действиях российских военных. В День Победы петербурженка Ирина Кустова громко слушала радио. На улице было слышно не только слова о политике, но и песню Владимира Высоцкого «Солдаты группы «Центр». Жалобы соседей так подогрели пыл полицейских, что пробудили в них альпинистов. Доступ в квартиру получили через балкон, после чего женщину увезли в отдел полиции. По сути, сама Кустова не сказала ни слова.



Также безнаказанным остался порыв Бориса Смолянского. Утром 8 марта на Смольнинском проспекте он увидел плакат с буквой Z и надписью «Мы гордимся Россией! Нам не стыдно». Срывая его, он кричал пацифистские лозунги. Судья сперва вернула материалы полиции из-за недостатков. Когда они снова оказались в суде, она постановила, что все это не дискредитирует ВС РФ, так как к действиям армии отношения не имеет, а данную Конституцией Смолянскому свободу слова никто не отменял. Кроме того, протокол был составлен так себе, а значит доказательством быть не может. Да и сами сотрудники пацифистский приступ Смолянского не застали и задерживали его уже дома.

Противоречия между судами и полицией хоть и редки, но последние порой проявляют настойчивость. Дело о зеленой ленте слушалось днем 12 мая. Татьяну Левичеву отпустили из суда невиновной, но тут же задержали снова. А автор фразы про томатный сок Александр Шерченков хоть и услышал в суде 11 мая о прекращении дела за пикет месячной давности, 22 апреля получил сразу два штрафа по той же 20.3.3 — его задерживали в Центральном районе, отпустили и той же ночью задержали в Адмиралтейском.



За время пути

Существенная часть протоколов, 11 из 99, вернулась составителям, то есть сотрудникам МВД. Происходит подобное из-за внимательных судей и антонимичных им полицейских.

Так, Фрунзенский районный суд за 2 месяца на стадии подготовки к рассмотрению вернул авторам 4 протокола из пяти поступивших. Обратно судье они на данный момент не вернулись. Сроки давности по статьям КоАП, если материалы рассматривает суд, — три месяца.

Еще более долгий путь оказался у материалов из Калининского райсуда — туда поступило 4 дела, одно сразу вернули составителям. Оставшиеся три оказались на севере Петербурга 9 марта, и выяснилось, что их подсудность — Куйбышевский суд. Добрались до него материалы к концу месяца, и уже там стало ясно, что они тоже составлены с нарушениями. Для господ Горелкина, Губанова и Козичевой сроки давности почти вышли.

На сегодняшний день только 13 человек из 59 наказанных обжаловали решения. Четыре еще не рассмотрены, одно отменено и отправлено по подведомственности. Остальные оставлены без изменений.



Если верить системе ГАС «Правосудие», всего по стране в суды поступило 448 дел по дискредитирующей армию статье.

Посерьезней

Старшая «сестра» 20.3.3-й — уголовная 207.3 УК. В Петербурге известно о четырех делах. Борис Романов, Ольга Смирнова, Мария Пономаренко, Александра Скочиленко сейчас живут в СИЗО, и судьба их может быть очень незавидной — до 10 лет колонии.

Такое же дело «висит» на Александре Невзорове (заодно признан иноагентом), но он на момент возбуждения находился за пределами родного Петербурга и возвращаться пока не спешит.

Надежда Мазакина, Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»

