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    В Петербурге не стали судить за дискредитацию армии пикетчика с плакатом про томатный сок

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    13 комментариев

    Приморский райсуд Петербурга прекратил дело против мужчины, в действиях которого усмотрели дискредитацию армии РФ. Состава преступления в итоге не нашли.

    Как сообщает 11 мая объединенная пресс-служба городских судов, вечером 15 апреля Александр вышел на пикет. Он стоял недалеко от отдела полиции на улице Ильюшина с плакатом, где значились надписи: «[Пацифистский] пикет», «Не томатный сок».

    По мнению составителей протокола, плакат дискредитировал Вооруженные силы РФ, подрывал их авторитет и портил имидж. Суд ничего такого в надписях не увидел.

    «Фонтанка» рассказывала, как дискредитации армии суд не увидел и в надписях о мироточащих иконах.

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    Комментарии (13)

    07A
    Можно, но только с водкой. Заодно разъясняю не братьям-томатный сок пьют а не поливают им нижнее белье.
    267011328
    объявите как кличут прощалыг понаехавших кто эту филькину грамоту составлял.
    vfhbr
    Дайте разъяснение, можно ли нам пить томатный сок. Возникли сомнения.
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