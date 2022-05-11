В Петербурге не стали судить за дискредитацию армии пикетчика с плакатом про томатный сок

Приморский райсуд Петербурга прекратил дело против мужчины, в действиях которого усмотрели дискредитацию армии РФ. Состава преступления в итоге не нашли.

Как сообщает 11 мая объединенная пресс-служба городских судов, вечером 15 апреля Александр вышел на пикет. Он стоял недалеко от отдела полиции на улице Ильюшина с плакатом, где значились надписи: «[Пацифистский] пикет», «Не томатный сок».



По мнению составителей протокола, плакат дискредитировал Вооруженные силы РФ, подрывал их авторитет и портил имидж. Суд ничего такого в надписях не увидел.



«Фонтанка» рассказывала, как дискредитации армии суд не увидел и в надписях о мироточащих иконах.

