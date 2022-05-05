Суд в Петербурге второй день подряд не видит дискредитации ВС РФ на плакатах. На сей раз состава не нашли в мироточении икон

Октябрьский районный суд вынес постановление по административному делу о дискредитации действий ВС РФ в отношении Вадима Дударева. Подробности 5 мая рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Из протокола об административном правонарушении следовало, что вечером 8 апреля Дударев на Исаакиевской площади развернул плакаты с надписями «Иконы МИРоточат» и «И ты Попробуй», которые демонстрировал окружающим. Происходящим, как посчитали составители протокола, Дударев дискредитировал Вооруженные силы РФ и подрывал их авторитет.



Суд ознакомился с материалами и прекратил дело за отсутствием состава.



Накануне Куйбышевский суд постановил, что цитата из антиутопии Оруэлла также не дискредитирует Вооруженные силы РФ.

