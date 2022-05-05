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    Суд в Петербурге второй день подряд не видит дискредитации ВС РФ на плакатах. На сей раз состава не нашли в мироточении икон

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    10 комментариев

    Октябрьский районный суд вынес постановление по административному делу о дискредитации действий ВС РФ в отношении Вадима Дударева. Подробности 5 мая рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

    Из протокола об административном правонарушении следовало, что вечером 8 апреля Дударев на Исаакиевской площади развернул плакаты с надписями «Иконы МИРоточат» и «И ты Попробуй», которые демонстрировал окружающим. Происходящим, как посчитали составители протокола, Дударев дискредитировал Вооруженные силы РФ и подрывал их авторитет.

    Суд ознакомился с материалами и прекратил дело за отсутствием состава.

    Накануне Куйбышевский суд постановил, что цитата из антиутопии Оруэлла также не дискредитирует Вооруженные силы РФ.

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    Комментарии (10)

    VKuser257114
    Готовятся к мобилизации
    OttoVonNasmorck
    Что же за судьи-то? Или разучились между строк читать? Закон им уже не дышло? Так можно и партбилет на стол.
    душилидушили
    Судья молодец! Хоть повода особого для радости нет на общем фоне, но вселяет надежду. Составителям протокола стоит посмотреть на себя в зеркало и задуматься.
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