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    В Петербурге суд постановил, что цитата из антиутопии Оруэлла не дискредитирует ВС РФ

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    19 комментариев

    Куйбышевский районный суд вынес постановление по делу об административном правонарушении в отношении Алексея Подгорных. Петербуржцу вменяли «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ». Об этом 4 мая сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

    Из протокола следовало, что вечером 24 апреля Подгорный находился у Гостиного двора и держал плакат формата А2 с цитатой из антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла: «Война — мир, свобода — рабство, незнание — сила». От себя участник пикета добавил фразу «Хватит искажений». Оруэллом, по мнению полиции, Подгорный дискредитировал армию России.

    Суд решил, что «плакат содержит антонимы и словосочетания» и при этом «не содержит никаких призывов, в том числе призыва к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ за пределами страны в целях поддержания мира и баланса». Представленная в суд фотография подтверждает лишь то, что Подгорных находился в указанное время в указанном месте с плакатом в руках.

    Суд дело прекратил за отсутствием состава.

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    Комментарии (18)

    Alexander_5e4cfced16b74
    ну надо же.... оказывается, правосудие может быть.... и быть не басманным... приятно удивлён, респект!
    267288717
    Самая дискредитирующая цитата - выступление по радио Молотова 22 июня 1941 года. Рекомендую найти в сети и прочитать - вот уж когда понимаешь, что история имеет свойство повторяться.
    виноватобама
    скорее всего дали команду на прекращение безумия
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