В Петербурге суд постановил, что цитата из антиутопии Оруэлла не дискредитирует ВС РФ

Куйбышевский районный суд вынес постановление по делу об административном правонарушении в отношении Алексея Подгорных. Петербуржцу вменяли «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ». Об этом 4 мая сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Из протокола следовало, что вечером 24 апреля Подгорный находился у Гостиного двора и держал плакат формата А2 с цитатой из антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла: «Война — мир, свобода — рабство, незнание — сила». От себя участник пикета добавил фразу «Хватит искажений». Оруэллом, по мнению полиции, Подгорный дискредитировал армию России.

Суд решил, что «плакат содержит антонимы и словосочетания» и при этом «не содержит никаких призывов, в том числе призыва к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ за пределами страны в целях поддержания мира и баланса». Представленная в суд фотография подтверждает лишь то, что Подгорных находился в указанное время в указанном месте с плакатом в руках.